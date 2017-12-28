Oğuzhan'a Hollanda'dan jest geldi

Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup için doğup büyüdüğü Hollanda'nın Zaandam şehrinde halka açık bir halı saha inşa yapıldı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre şehrin belediye başkanı bizzat kendi yaptırdığı halı sahaya Oğuzhan Özyakup'un ismini verdi.

Sahanın ortasına siyah-beyazlı oyuncunun adının ve soyadının baş harflerinin çizilmesi dikkat çekerken, 30 Aralık'ta yapılacak olan açılışa Oğuzhan'ın da katılacağı belirtildi.