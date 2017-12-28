 Oğuzhan'a Hollanda'dan jest geldi – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Oğuzhan'a 'dan jest geldi

    Oğuzhan'a Hollanda'dan jest geldi

    'ın doğumlu milli futbolcusu 'un adı, Hollanda'da doğduğu şehirdeki bir halı sahaya verildi.

    'ın kaptanı için doğup büyüdüğü 'nın Zaandam şehrinde halka açık bir halı saha inşa yapıldı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre şehrin belediye başkanı bizzat kendi yaptırdığı halı sahaya Oğuzhan Özyakup'un ismini verdi.

    Sahanın ortasına siyah-beyazlı oyuncunun adının ve soyadının baş harflerinin çizilmesi dikkat çekerken, 30 Aralık'ta yapılacak olan açılışa Oğuzhan'ın da katılacağı belirtildi.

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:22
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