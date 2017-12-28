Oğuzhan'a Hollanda'dan jest geldi
Beşiktaş'ın Hollanda doğumlu milli futbolcusu Oğuzhan Özyakup'un adı, Hollanda'da doğduğu şehirdeki bir halı sahaya verildi.
Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup için doğup büyüdüğü Hollanda'nın Zaandam şehrinde halka açık bir halı saha inşa yapıldı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre şehrin belediye başkanı bizzat kendi yaptırdığı halı sahaya Oğuzhan Özyakup'un ismini verdi.
Sahanın ortasına siyah-beyazlı oyuncunun adının ve soyadının baş harflerinin çizilmesi dikkat çekerken, 30 Aralık'ta yapılacak olan açılışa Oğuzhan'ın da katılacağı belirtildi.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:22
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Sahada görüşürüz
Toplam 1
Yorum
atogen Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz.
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Oğuzhan Güner'e emanet
Toplam 1
Yorum
atogen Oğuzhan'ın, yaşantısını düzenleyecek, kendisine bakmasını, tutumlarını ve değerlerini geliştirecek profesyonel bir koça ihtiyacı var.
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Köstebek avı başladı!
Toplam 1
Yorum
sportmen Kendi köstebekleri ile başı dertte olabilir.Sezon başından beri GS aleyhine yürütülen kumpasın mimarı.GS yi bitirecek.Belki satın alacak.
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