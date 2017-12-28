 Oğuzhan Güner'e emanet – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Oğuzhan Güner'e emanet

    Oğuzhan Güner'e emanet
    Beşiktaş camiasının büyük çoğunluğu Özyakup'un sözleşme yenilememesi üzerinde duruyor ama 'ın en ufak bir sıkıntısı yok çünkü kaptanın işini çok güvendiği yöneticisi 'e havale etti. Önceki gün kaptan Oğuzhan ve Umut Güner'i yanına alıp 'le beraber yemeğe çıkan Orman, "Burada oturup para konuşacak halimiz yok ama artık şu işi bitirelim. Bak hocan da, Oğuzhan diyor başka şey demiyor. Umut abine ne istediğini söyle, o da bizim şartlarımızı zorlayıp seni mutlu edecek" diyerek topu milli yıldıza attı. Bu arada Oğuzhan'ın Hollandalı menajeri Kees Vos'la yollarını ayırdığı öğrenildi.
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:33
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