Medel: Kilomu kimse kontrol etmedi
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:34
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Eski Fenerliyi Beşiktaş'a önerdiler!
Toplam 5
Yorum
alim hızlı ve siyahi forvet gerek beşiktaşa acill
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Penaltıyı yedi
Toplam 2
Yorum
Adsız Hafta arası uefadan hakem hocası geldi duymadınız mı penaltıyı kaldırmışlar
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Konya’da gündem Volkan
Toplam 1
Yorum
abdullah Konyaya gelecek topçu karakterli olmalı bu adamın ne olduğunu taraftar iyi biliyor,Düşmez kalkmaz bir Allah volkan şen neoldum demiyecen
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