Sahada görüşürüz
Vida, B. Münih eşleşmesi için, “Ne umutsuz ne de umutlu olurum. Sahaya çıkıp oynamak gerekiyor” yorumunu yaptı
6 TAKIM PEŞİNDEYDİ
BU arada Vida'nın menajeri Uğur Avadan da, Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuştu. Avadan, "Vida için 3,5 milyon euro'luk cezai maddeyi ödeyip almak isteyen takımlar arasında Inter, Roma, Werder Bremen, Espanyol, Everton ve Marsilya vardı. Marsilya'nın çok ciddi isteği oldu. Yayın ihalesinden sonra takımların maddi imkanları yükseldi. Ama o Beşiktaş'tan vazgeçmedi. Beklediğimizden bile uzun bir süreç oldu. Hırvatistan Milli Takımı en popüler takımlardan biri. Oyuncuların değeri en az 10 milyon euro. Siz bu takımın bir numaralı stoperini alıyorsunuz. Beşiktaş bu alanda çok iyi transfer yaptı" ifadesini kullandı.
TARAFTARDAN ETKİLENDİ
AVADAN şöyle devam etti: "Kaliteli oyuncular ülkeye geliyor. Kalitenin artması için topun oyunda kalma süresi yükselmesi lazım. Maddi durum dışında her sene şampiyonluğa oynamak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak önemli kriterler. Beşiktaş taraftarından çok etkilendi. Anlaşma sağlansaydı sezon başında gelecekti. Anlaşmamız 4,5 yıllık. Vida, Lens ile Dinamo Kiev'den takım arkadaşı. Cenk Tosun'u Milli Takım maçlarında tanıyor. Tosic, Pepe ve Mitrovic ile rekabete girecek. Tabii Mitrovic ile kendi Milli Takımından tanışıyorlar."
Transfer başarısı (Mini yorum: Turgay Demir)
Beşiktaş'ın en iyi ikinci transferi olan (Birincisi Pepe'ydi) Domagoj Vida, Hırvatistan Milli Takımı'nın en önemli oyuncularından biri. Beşiktaş savunmasının gücüne güç katacağına şüphe yok. Böyle bir oyuncuyu, üstelik bonservis bedeli ödemeden almak gerçek bir transfer başarısı. Bunun altını ısrarla çizmemiz gerekiyor. Elbette kimin oynayacağına oyuncuların performansları ve teknik heyet karar verecek ama Pepe-Vida ikilisi tüm forvetler için fethedilmesi çok zor bir kale gibi olacaktır. Beşiktaş ve Türk futboluna hayırlı olsun.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:19
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte favori...
Toplam 6
Yorum
kara murat galatasaray ilk 8 maçı alır arkadan gelen olur mu? transfer oranları düşmüş bu yüzden ağır favori gs
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Trabzonspor, son şampiyona teslim oldu
Toplam 3
Yorum
TS61 hiç yakışmadı bu futbol.Trabzon için oynamayı geçtim aldığınız paranın hakkını verin bari .Sahada yürümek nedir iki pas yapamazmı bir takım
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Galatasaray'da yeni transfer antrenmanda!
Toplam 5
Yorum
EFELER DİYARI AYDIN İNŞALLAH BİR YERLERE GELİRSİN VE AYDINI HİÇ UNUTMAZSIN
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