 Kupadaki rakip Osmanlı – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Kupadaki rakip Osmanlı

    Kupadaki rakip Osmanlı

    , Ziraat son 16 turu ilk maçında Başkent ekibiyle karşılaşacak ’taki mücadele 20.30’da başlayacak ve a2’den canlı olarak yayınlanacak

    , Ziraat son 16 turu ilk maçında İstanbul'da ile karşı karşıya gelecek. 'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Siyah-beyazlı ekipte izinli olan Adriano, Anderson Talisca, , Fabricio ve maç kadrosunda bulunmayacak. Kupaya bu sezon 5. turdan katılan Beşiktaş, TFF 1. Lig ekibi Grandmedical Manisaspor'u 9-0 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek son 16 takım arasına kaldı.

    LİGDE BEŞİKTAŞ GALİP
    Organizasyona 4. turdan başlayan Osmanlıspor ise TFF 2. Lig temsilcisi Ottocool Karagümrük'ü 5-0 yenerek eledi. Başkent temsilcisi 5. turda eşleştiği Evkur 'u ise 3-1 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu. İki ekip arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Beşiktaş 5-1 kazandı. Müsabakanın rövanşı 16, 17 ya da 18 Ocak'ta yapılacak ve çeyrek finale yükselecek ekip belli olacak.

    3. KEZ RAKİP OLDULAR
    Beşiktaş ile Osmanlıspor, Türkiye Kupası'nda 3. kez birbirlerine rakip olacak. Siyah-beyazlılar, o zamanki ismi Ankaraspor olan Başkent ekibiyle 2007-2008 sezonunda 3. kademede yapılan gruptaki karşılaşmayı kendi sahasında 3-1'lik skorla kazandı. 2008-2009 sezonunda rakibiyle yarı finalde eşleşen Beşiktaş, bu kez deplasmanda 3-1 galip geldi, İstanbul'daki mücadeleyi ise 2-1 kaybetmesine rağmen adını finale yazdırmayı başardı.

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:07
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