Kupadaki rakip Osmanlı
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Başkent ekibiyle karşılaşacak Vodafone Park’taki mücadele 20.30’da başlayacak ve a2’den canlı olarak yayınlanacak
LİGDE BEŞİKTAŞ GALİP
Organizasyona 4. turdan başlayan Osmanlıspor ise TFF 2. Lig temsilcisi Ottocool Karagümrük'ü 5-0 yenerek eledi. Başkent temsilcisi 5. turda eşleştiği Evkur Yeni Malatyaspor'u ise 3-1 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu. İki ekip arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Beşiktaş 5-1 kazandı. Müsabakanın rövanşı 16, 17 ya da 18 Ocak'ta yapılacak ve çeyrek finale yükselecek ekip belli olacak.
3. KEZ RAKİP OLDULAR
Beşiktaş ile Osmanlıspor, Türkiye Kupası'nda 3. kez birbirlerine rakip olacak. Siyah-beyazlılar, o zamanki ismi Ankaraspor olan Başkent ekibiyle 2007-2008 sezonunda 3. kademede yapılan gruptaki karşılaşmayı kendi sahasında 3-1'lik skorla kazandı. 2008-2009 sezonunda rakibiyle yarı finalde eşleşen Beşiktaş, bu kez deplasmanda 3-1 galip geldi, İstanbul'daki mücadeleyi ise 2-1 kaybetmesine rağmen adını finale yazdırmayı başardı.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:07
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte favori...
Toplam 6
Yorum
kara murat galatasaray ilk 8 maçı alır arkadan gelen olur mu? transfer oranları düşmüş bu yüzden ağır favori gs
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Trabzonspor, son şampiyona teslim oldu
Toplam 3
Yorum
TS61 hiç yakışmadı bu futbol.Trabzon için oynamayı geçtim aldığınız paranın hakkını verin bari .Sahada yürümek nedir iki pas yapamazmı bir takım
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Galatasaray'da yeni transfer antrenmanda!
Toplam 5
Yorum
EFELER DİYARI AYDIN İNŞALLAH BİR YERLERE GELİRSİN VE AYDINI HİÇ UNUTMAZSIN
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