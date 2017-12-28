 Kazandıran taktik – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Kazandıran taktik

    Kazandıran taktik

    yönetiminin son yıllarda yaptığı en başarılı uygulamalarından biri olan ‘bekle ve zamanı geldiğinde bedavaya al’ politikası sayesinde milyonlarca euro cepte kaldı!

    FİKRET Orman yönetimin son yıllarda ortaya koyduğu politikası sayesinde hem milyonlarca euro siyah-beyazlıların kasasında kaldı hem de üst üste şampiyonluklar ve Avrupa'da başarı geldi. Kısa özetlemek gerekirse; Beşiktaş'ın bu taktiği her açıdan kazandırdı! İki yönetici ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu önderliğindeki transfer komitesinin 2 senede yenilediği defans hattının en büyük özelliği, oyuncuların dünya çapında yıldızlar olmasının yanı sıra tamama yakınının bedavaya alınmış olması.

    DÜNYA ONLARI İZLEDİ
    GEÇEN sezon Gökhan Gönül'ü F.Bahçe'den bedavaya alan ikili, sol beke de 'nın dünyaca ünlü yıldızı Adriano'yu toplamda 1.7 milyon euro gibi çok düşük bir bonservis bedeli ile kadroya kattı. F.Bahçe'den ayrılıp Inter'e giden Caner Erkin ise İtalyan ekipten ücret ödenmeden kiralandı ve bu sezon başında 750 bin euro verilerek bonservisi alındı. Yönetim esas bombayı ise hala dünyanın sayılı stoperlerinden biri gösterilen Pepe'yi 'sıfır' maliyet ile takıma kazandırmak oldu. Hırvatistan 'nın stoperi Vida da yine 'sıfır' bedelle kadroya katıldı.

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kazandıran taktik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN