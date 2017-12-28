Kazandıran taktik
Beşiktaş yönetiminin son yıllarda yaptığı en başarılı uygulamalarından biri olan ‘bekle ve zamanı geldiğinde bedavaya al’ politikası sayesinde milyonlarca euro cepte kaldı!
DÜNYA ONLARI İZLEDİ
GEÇEN sezon Gökhan Gönül'ü F.Bahçe'den bedavaya alan ikili, sol beke de Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Adriano'yu toplamda 1.7 milyon euro gibi çok düşük bir bonservis bedeli ile kadroya kattı. F.Bahçe'den ayrılıp Inter'e giden Caner Erkin ise İtalyan ekipten ücret ödenmeden kiralandı ve bu sezon başında 750 bin euro verilerek bonservisi alındı. Yönetim esas bombayı ise hala dünyanın sayılı stoperlerinden biri gösterilen Pepe'yi 'sıfır' maliyet ile takıma kazandırmak oldu. Hırvatistan Milli Takımı'nın stoperi Vida da yine 'sıfır' bedelle kadroya katıldı.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:26
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte favori...
Toplam 6
Yorum
kara murat galatasaray ilk 8 maçı alır arkadan gelen olur mu? transfer oranları düşmüş bu yüzden ağır favori gs
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Trabzonspor, son şampiyona teslim oldu
Toplam 3
Yorum
TS61 hiç yakışmadı bu futbol.Trabzon için oynamayı geçtim aldığınız paranın hakkını verin bari .Sahada yürümek nedir iki pas yapamazmı bir takım
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Galatasaray'da yeni transfer antrenmanda!
Toplam 5
Yorum
EFELER DİYARI AYDIN İNŞALLAH BİR YERLERE GELİRSİN VE AYDINI HİÇ UNUTMAZSIN
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