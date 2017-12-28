 ‘Sorun’ isteseydim Balotelli’yi alırdım – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    ‘Sorun’ isteseydim ’yi alırdım

    ‘Sorun’ isteseydim Balotelli’yi alırdım
    SEZON başında F.Bahçe ve 'ı reddeden Hatem Ben Arfa, menajerler tarafından bu kez Beşiktaş Teknik Direktörü 'e teklif edildi. 'un durumunun netleşmemesi, 'nın da formu göz önüne alındığında Fransız oyuncuyu iyi bir alternatif olduğunu düşünen yöneticilere Güneş'in cevabı olumsuz oldu. Tecrübeli teknik adam, "Başımı derde sokmak istesem 'yi alırdım. En azından Ben Arfa'dan çok daha iyi oyuncu" diyerek Fransız oyuncunun transferini net şekilde veto etti.
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:36
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