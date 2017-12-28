 2 dakika oynadı, 3 talibi var! – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    2 dakika oynadı, 3 talibi var!

    2 dakika oynadı, 3 talibi var!

    'ta bu sezon 'de sadece 2 dakika forma şansı bulabilen 'e, ara dönemi öncesinde Süper Lig'den 3 talip çıktı.

    Bu sezon 'de sadece 2 dakika forma giyebilen 29 yaşındaki futbolcuyu eski kulübü 'nin yanı sıra ve 'nın istediği öne sürüldü.

    Pektemek geleceğiyle ilgili kararını teknik direktör 'le yapacağı görüşmenin ardından verecek.

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:54
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