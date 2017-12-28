2 dakika oynadı, 3 talibi var!
Beşiktaş'ta bu sezon Süper Lig'de sadece 2 dakika forma şansı bulabilen Mustafa Pektemek'e, ara transfer dönemi öncesinde Süper Lig'den 3 talip çıktı.
Bu sezon Süper Lig'de sadece 2 dakika forma giyebilen 29 yaşındaki futbolcuyu eski kulübü Gençlerbirliği'nin yanı sıra Karabükspor ve Kasımpaşa'nın istediği öne sürüldü.
Pektemek geleceğiyle ilgili kararını teknik direktör Şenol Güneş'le yapacağı görüşmenin ardından verecek.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:54
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Cenk Tosun, Everton'da!
Toplam 18
Yorum
zafer cenk ordaki katı defansta gol de atamaz. zavallı zaten beleşten atıyor. bi özellik yok. basit goller.
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Fabio'ya kanca
Toplam 4
Yorum
ercaner eyi gözel ama yaş 32 olmuş miadı dolmuş. bedavaysa al 1-2 sene oynar.
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Cenk Tosun, Everton'da!
Toplam 18
Yorum
Ali M. Helal Olsun Valla Demba ba Geldi Yedek Kaldı Gomez Geldi Yedek Kaldı Aboubakar Geldi Gene Yedek Kaldı Ama Sabr Etti,Çabaladı Sonunda 28M.
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