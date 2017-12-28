2 dakika oynadı, 3 talibi var!

Bu sezon Süper Lig'de sadece 2 dakika forma giyebilen 29 yaşındaki futbolcuyu eski kulübü Gençlerbirliği'nin yanı sıra Karabükspor ve Kasımpaşa'nın istediği öne sürüldü.



Pektemek geleceğiyle ilgili kararını teknik direktör Şenol Güneş'le yapacağı görüşmenin ardından verecek.