 Eski Fenerliyi Beşiktaş'a önerdiler! – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    Eski Fenerliyi 'a önerdiler!

    Eski Fenerliyi Beşiktaş'a önerdiler!

    Cenk Tosun’un, Everton’a transferi için görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, bir yandan da milli oyuncunun yerine alternatif isimler düşünüyor...

    Habertürk'te yer alan habere göre; Ibrahimovic için Manchester United'a teklifini ileten Kartal, Demba Ba transferini de her an bitirebilir.

    Bu oyuncuların yanı sıra menajerler 'nin eski oyuncusu 'u 'a önerdi.



    Dubai'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Sow için yönetimin bir karar vermediği, bonservis bedelsiz gelmesi halinde transferin gündeme alınabileceği belirtildi.

    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:46
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