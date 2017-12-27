Beşiktaş'ta kupa hazırlıkları tamamlandı
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda Osmanlıspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saat sürerken kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla devam etti. Siyah-beyazılar, tam sahada yapılan çift kale taktik maç ve şut çalışması ile antrenmanı noktaladı.
Beşiktaş, yarın saat 20.30'da Vodafone Park'ta Osmanlıspor ile Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçını oynayacak.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:09
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Valbuena söz verdi
Toplam 3
Yorum
ayhan_a Ekici 'nin bir kez daha sakatlanması halinde takımdan gönderilmesi gerekir. İnanın onu alacak bu büyüklükte başka bir kulüp bulamaz.
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Lassana Diarra bombası!
Toplam 7
Yorum
DROGBA Korktuğunuzu bu kadar belli etmeyin yahu,tamam söz az atacağız ;) ondan sonra siz kadıköye çıkamayacaksınız:D
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Aslan'a Brezilyalı sol bek
Toplam 6
Yorum
İLK HEDEF K.ASAMOAH yerli sol bek yoktur hasan ali ismail köybaşı falan bunlar fenerin hırsından dolayı menejerlerin oyuncularla bir olup attığı büyük kazıklrdr
Beşiktaş'ta kupa hazırlıkları tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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