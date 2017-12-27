 Beşiktaş'ın transfer sihirbazları... – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş'ın transfer sihirbazları...

    Beşiktaş'ın transfer sihirbazları...

    Beşiktaş yaz transfer döneminde anlaşma sağladığı Hırvat stoper Domagoj Vida'nın transferini resmi olarak açıkladı ve devre arasının ilk transferini gerçekleştirdi.

    Defans hattı için 2 yıldır düşünülen ancak yüksek bonservis bedeli yüzünden alınamayan Vida, transfer komitesinin son yıllarda yaptığı en başarılı uygulamalarından biri olan 'bekle ve zamanı geldiğinde bedavaya al' politikası sonucunda sıfır bonservis bedeliyle alınmış oldu.

    Gomez ve Marcelo gibi isimleri Beşiktaş'a kazandıran Erdal Torunoğulları'ndan görevi devralan ve , 2 sezonda yaptıkları bedava transferlerle adeta bu işin ustası haline geldiklerini gösterdiler. Önceki yıllarda en çok eleştirilen ve neredeyse her sezon yüksek bedellerle yenilenen defans hattını 2 sezonda minimum bonservis ve bedavaya alınan dünya yıldızlarıyla dolduran Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, taraftarın gözünde artık 'transfer sihirbazları' olarak adlandırılıyor. Defanstaki 8 oyuncunun bonservis maliyetinin toplamda 6.85 milyon Euro olması herkesi şaşırtırken, bir o kadar da taraflı tarafsız tüm spor kamuoyunun takdir ettiği bir durum olarak göze çarpıyor.

    BEDAVAYA KURULAN DEFANS PARMAK ISIRTIYOR
    Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 2 senede yenilediği defans hattının en büyük özelliği oyuncuların dünya çapında yıldızlar olmasının yanısıra tamama yakınının bedavaya alınmış olması.

    Geçen sezon Gökhan Gönül'ü Fenerbahçe'den bedavaya alan ikili, sol beke de Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Adriano'yu toplamda 1.7 milyon Euro gibi çok düşük bir bonservis bedeli ile kadroya kattı.

    Yine Fenerbahçe'den ayrılıp Inter'e giden Caner Erkin ise İtalyan ekipten ücret ödenmeden kiralandı ve bu sezon başında 750 bin Euro verilerek bonservisi alındı.

    Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu esas bombayı ise Real Madrid ile almadığı kupa kalmayan ve Beşiktaş'a geldiğinde bile hala dünyanın sayılı stoperlerinden biri gösterilen Pepe'yi 'sıfır' maliyet ile takıma kazandırmak oldu. Transfer sihirbazları olan ikili, bu kez de Dinamo Kiev'in kalması için aylarca uğraştığı Hırvatistan Milli Takımı'nın stoperi Domagoj Vida'yı yine 'sıfır' bedelle alarak taraftarların gönlünde bir kez daha taht kurdu.

    DEFANSA MİLYONLARCA EURO HARCAYAN TAKIMDAN, PARA KAZANAN TAKIMA
    Beşiktaş'ın yıllar boyu defans hattını bir türlü oturtamadığı ve her yıl milyonlarca euro para harcadığı bilinen bir gerçekti.
    Ancak başkan Fikret Orman'ın ilk dönemleri haricinde son 3 sezonda yakaladığı transfer başarısı defans hattını milyonlarca euro harcanan bir yer olmaktan çıkarıp, aksine para kazanılan bir mevki haline getirdi.

    Sadece Ersan Gülüm, Atınç Nukan ve Marcelo'dan toplam 20 milyon euro kazanan Beşiktaş yönetimi, Tosic'e gelen teklifleri de kabul etmesi durumunda bu rakamı daha da yukarılara çekecek. Yaz transfer döneminde Adriano'nun kendisi için Çin'den gelen ve 8-9 milyon euro'lara ulaşan teklifleri reddetmesi de işin cabası.


    İşte Beşiktaş'ın son 4 yılda defans hattındaki değişimleri ve rakamları:

    PARA ÖDENENLER
    Pedro Franco: 2.4 milyon Euro
    Rhodolfo: 3.3 milyon Euro
    Aleksander Milosevic: 1 milyon Euro
    Marcelo: 2 milyon Euro
    Alexis Delgado: 1.5 milyon Euro
    Matej Mitrovic: 4.2 milyon Euro
    Caner Erkin: İlk yıl bedava 750 bin Euro
    Adriano: 1.7 milyon Euro
    Anderas Beck: 750 bin Euro
    Ramon Motta: 1.1 milyon Euro
    Serdar Kurtuluş: 1.5 milyon Euro
    TOPLAM: 20.2 milyon Euro

    BEDAVAYA ALINANLAR
    Gökhan Gönül: Bedelsiz
    Dusko Tosic: Bedelsiz
    Pepe: Bedelsiz
    Fabricio: Bedelsiz
    Domagoj Vida: Bedelsiz

    PARA KAZANDIRANLAR
    Ersan Gülüm: 7 milyon Euro
    Marcelo Guedes: 7.5 milyon Euro
    Atınç Nukan: 5.1 milyon Euro
    Rhodolfo: 1.4 milyon Euro
    Alexis Delgado: 400 bin Euro
    TOPLAM: 21.4 milyon Euro

    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:02
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