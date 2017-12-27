Everton vazgeçmiyor!
Everton, Cenk Tosun’dan vazgeçmiyor. İngiliz ekibi milli futbolcuyu transfer etmek için Beşiktaş ile görüşmelerini yoğunlaştırdı.
NTV Spor'un haberine göre; Everton, Cenk Tosun için Beşiktaş'ın kararını bekliyor.
Bir hafta önce siyah-beyazlılar ile temasa geçen İngiliz ekibi, golcü oyuncuyu kadrosuna katmakta ısrar ediyor. Beşiktaş ile bonservis bedeli pazarlığına devam eden Everton, transferi 20 milyon Euro seviyesinde tamamlamayı planlıyor.
Cenk ile görüşen başkan Fikret Orman, durumu milli oyuncuya da detaylı şekilde aktardı. Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın teklifine sıcak yaklaşmayan Cenk, Everton transferine ise olumlu baktığını Başkan Orman'a iletti.
İngiliz ekibi, Beşiktaş ile anlaşma sağlamasının ardından Cenk ile masaya oturacak. 26 yaşındaki oyuncuya 4 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlanan Everton, Cenk'e yıllık 4 milyon Euro ücret önerecek.
Anlaşmanın sağlanması halinde İngiltere'ye gidecek olan Cenk, 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:03
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Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
Toplam 5
Yorum
MUROOO1903 BEŞİKTAŞ ımıza hayırlı olsun... çok iyi bi stoper tosıcı bektede kullanabılırız artık
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Gunnarsson sürprizi
Toplam 4
Yorum
arsen l. Oğuzhan senede 4-5 maç iyi oynar.BJK için yüktür.Tolgay daha az teknik, ama her maç koşar,mücadele eder.
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Şampiyon Beşiktaş’a geliyorum!
Toplam 8
Yorum
fazkartal Sayemizde diğer takımlar toplama çıkarma öğrendi
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