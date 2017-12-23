Galatasaray ile yeniden anlaşan Fatih Terim, anlaşmayı Twitter'dan yaptığı "Nerede kalmıştık..." tweeti ile duyurmuştu. Etkileşim rekoru kıran paylaşıma eski futbolcu Nihat Kahveci'den cevap geldi. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci, Twitter'dan yaptığı paylaşımla "Nerede kalmıştık... Son iki sezon şampiyonluğu" yazdı.

Kahveci ayrıca bu twetin ardından "Geri döndümü döndü.. İstenilen oldumu oldu. Ama bence sezon sonu Şampiyon BeşiktAşk" ve "Hava şu an kapalı dışarıda ama Güneş'li günlere devamm" paylaşımlarında bulundu.