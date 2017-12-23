Nihat Kahveci'den "Nerede kalmıştık" cevabı!
Nihat Kahveci, Twitter'dan Fatih Terim'in "Nerede kalmıştık" paylaşımına cevap verdi.
Galatasaray ile yeniden anlaşan Fatih Terim, anlaşmayı Twitter'dan yaptığı "Nerede kalmıştık..." tweeti ile duyurmuştu. Etkileşim rekoru kıran paylaşıma eski futbolcu Nihat Kahveci'den cevap geldi. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci, Twitter'dan yaptığı paylaşımla "Nerede kalmıştık... Son iki sezon şampiyonluğu" yazdı.
Kahveci ayrıca bu twetin ardından "Geri döndümü döndü.. İstenilen oldumu oldu. Ama bence sezon sonu Şampiyon BeşiktAşk" ve "Hava şu an kapalı dışarıda ama Güneş'li günlere devamm" paylaşımlarında bulundu.
Nerede kalmıştık ..Son iki sezon Şampiyonlugu— Nihat Kahveci (@NihatKahveci8) 22 Aralık 2017
- 23 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:02
-
Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
-
Galatasaray'da Terim'in mesaisi başlıyor
Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
-
Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
Nihat Kahveci'den "Nerede kalmıştık" cevabı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.