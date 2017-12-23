 ‘Nerede kalmıştık’ tişört ve atkıları satışta – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    ‘Nerede kalmıştık’ tişört ve atkıları satışta

    ‘Nerede kalmıştık’ tişört ve atkıları satışta
    Galatasaray, Fatih Terim'in takımın başına geçtiğini açıkladığı 'Nerede kalmıştık?' tweetini hem tişört hem atkı olarak satışa çıkardı. Dursun Özbek, atkıdan bir tanesini törende Fatih Terim'e hediye etti.
    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 07:26
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