‘Nerede kalmıştık’ tişört ve atkıları satışta
Galatasaray, Fatih Terim'in takımın başına geçtiğini açıkladığı 'Nerede kalmıştık?' tweetini hem tişört hem atkı olarak satışa çıkardı. Dursun Özbek, atkıdan bir tanesini törende Fatih Terim'e hediye etti.
- 23 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 07:26
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Galatasaray'da Terim'in mesaisi başlıyor
Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
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Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
‘Nerede kalmıştık’ tişört ve atkıları satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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