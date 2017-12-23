İlk maçı eski takımıyla

TUDOR'UN yerine gelen Terim, ligde ilk sınavını eski takımı Göztepe'ye karşı verecek. Tecrübeli çalıştırıcı, 1989-90 sezonunda İzmir ekibini çalıştırmıştı.



GÖZTEPE maçının biletleri büyük ölçüde tükendi. Terim'le anlaşıldığının açıklanmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar biletlere hücum etti. Telekom Stadı'nda pazar günü 52 bin kişi olacak