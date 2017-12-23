İlk maçı eski takımıyla
GÖZTEPE maçının biletleri büyük ölçüde tükendi. Terim'le anlaşıldığının açıklanmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar biletlere hücum etti. Telekom Stadı'nda pazar günü 52 bin kişi olacak
- 23 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:31
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Domagoj Vida Beşiktaş'a
Toplam 16
Yorum
hayri gülle Sen şampiyonlar liginde 10 kişi 6 gol yiyorsan sorun burdadır hakemler hata yapar ve yapacaktır.
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Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
Toplam 19
Yorum
vatandas Bizim KAHVEDE, teklif yaptı gibi bozuk TÜRKÇE konuşana çay bile getirmezler..
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Fatih Terim'e tavır!
Toplam 3
Yorum
taraftar Galatasaray'da son sözü LİSE söyler.Elemanlar değil.
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