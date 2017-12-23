 İlk maçı eski takımıyla – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    İlk maçı eski takımıyla

    İlk maçı eski takımıyla
    TUDOR'UN yerine gelen Terim, ligde ilk sınavını eski takımı Göztepe'ye karşı verecek. Tecrübeli çalıştırıcı, 1989-90 sezonunda İzmir ekibini çalıştırmıştı.

    GÖZTEPE maçının biletleri büyük ölçüde tükendi. Terim'le anlaşıldığının açıklanmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar biletlere hücum etti. Telekom Stadı'nda pazar günü 52 bin kişi olacak
    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:31
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