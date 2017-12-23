Fatih Terim bu sezonun ikinci yarısında aylık 1905 lira ücret alacak. Gelecek sezon ise 3 milyon euro ödenecek. Şampiyonluk primi de 500 bin euro

Başkan Dursun Özbek, "Fatih Terim kafamda tek adaydı. Telefon edip, 'Buluşalım', dedim. 'Emriniz olur' dedi. Teklif yaptığımda da, 'Derhal hazırım' yanıtını verdi" derken, sözleşme hakkında ise aralarında şu diyaloğun geçtiğini açıkladı: "Hocam 'Ne ücret?' dedim. 'Başkanım bu sözler senin ağzından çıkmasın. Hiçbir zaman para konuşmadım. Ne takdir ediyorsanız o olur' dedi. Ben de kendisine, 'Galatasaray'ın mali durumu belli biz de size 1905 lira ücret versek olur mu?' dedim. Sevinçle karşıladı." KAP'a yapılan açıklamada da Terim'in bu sezonun 2. yarısında aylık 1905 lira alacağı duyuruldu. Gelecek sezon ise 3 milyon euro ödenecek olan tecrübeli çalıştırıcı ayrıca her sezon lig şampiyonluğu halinde 500 bin euro başarı primi kazanacak.