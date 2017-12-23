Aylık 1905 lira
Fatih Terim bu sezonun ikinci yarısında aylık 1905 lira ücret alacak. Gelecek sezon ise 3 milyon euro ödenecek. Şampiyonluk primi de 500 bin euro
Başkan Dursun Özbek, "Fatih Terim kafamda tek adaydı. Telefon edip, 'Buluşalım', dedim. 'Emriniz olur' dedi. Teklif yaptığımda da, 'Derhal hazırım' yanıtını verdi" derken, sözleşme hakkında ise aralarında şu diyaloğun geçtiğini açıkladı: "Hocam 'Ne ücret?' dedim. 'Başkanım bu sözler senin ağzından çıkmasın. Hiçbir zaman para konuşmadım. Ne takdir ediyorsanız o olur' dedi. Ben de kendisine, 'Galatasaray'ın mali durumu belli biz de size 1905 lira ücret versek olur mu?' dedim. Sevinçle karşıladı." KAP'a yapılan açıklamada da Terim'in bu sezonun 2. yarısında aylık 1905 lira alacağı duyuruldu. Gelecek sezon ise 3 milyon euro ödenecek olan tecrübeli çalıştırıcı ayrıca her sezon lig şampiyonluğu halinde 500 bin euro başarı primi kazanacak.
- 23 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 06:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Galatasaray'da Terim'in mesaisi başlıyor
Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
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Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
Aylık 1905 lira haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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