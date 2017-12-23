 Yenil ama savaş – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Yenil ama savaş

    Yenil ama savaş
    İGOR Tudor'un hiç galibiyet göremediği derbi maçları da değerlendiren Terim, "Derbiler kimsenin kaybetmek istemediği maçlar. Kaybederken de reaksiyon göstermek benim için önemli. Kaybettik ama müthiş savaştılar, her şeyi yaptılar denmesi camiada önemli" yorumunu yaptı. Tecrübeli hoca, "Muhteşem taraftara sonsuz teşekkür ediyorum" diyerek destekleri için teşekkür etti. Arda için bilgim yok!
    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:33
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