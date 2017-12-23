Yenil ama savaş

İGOR Tudor'un hiç galibiyet göremediği derbi maçları da değerlendiren Terim, "Derbiler kimsenin kaybetmek istemediği maçlar. Kaybederken de reaksiyon göstermek benim için önemli. Kaybettik ama müthiş savaştılar, her şeyi yaptılar denmesi camiada önemli" yorumunu yaptı. Tecrübeli hoca, "Muhteşem taraftara sonsuz teşekkür ediyorum" diyerek destekleri için teşekkür etti. Arda için bilgim yok!