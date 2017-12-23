 File derbisi Aslan’ın – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    File derbisi Aslan’ın

    File derbisi Aslan’ın
    Voleybolda, Kadınlar Kupa Voley'de Beşiktaş'ı 3-0 mağlup eden Galatasaray yarı finale yükseldi. Sarıkırmızılılar bugün saat 14.00'te, Nilüfer Belediye'yi 3-0'la geçen Eczacıbaşı ile final mücadelesi verecek. Beylikdüzü'nü 3-0 deviren Vakıfbank ve Seramiksan'ı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe bugün 17.00'de yarı finalde kozlarını paylaşacak diğer ekipler oldu.
    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:13
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