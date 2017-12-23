File derbisi Aslan’ın

Voleybolda, Kadınlar Kupa Voley'de Beşiktaş'ı 3-0 mağlup eden Galatasaray yarı finale yükseldi. Sarıkırmızılılar bugün saat 14.00'te, Nilüfer Belediye'yi 3-0'la geçen Eczacıbaşı ile final mücadelesi verecek. Beylikdüzü'nü 3-0 deviren Vakıfbank ve Seramiksan'ı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe bugün 17.00'de yarı finalde kozlarını paylaşacak diğer ekipler oldu.