Süper Lig'de zirvenin en istikrarlısı...
Süper Lig’de 2017-2018 sezonunun ilk yarısı sona erdi. 17 hafta sonunda ilk 4'te bulunan takımların en çok sahada kalan mevkiileri ise file bekçileri oldu.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Süper Lig'in ilk devresini lider tamamlayan Medipol Başakşehir'de en çok sahada kalan mevkii kaleci oldu. Turuncu-lacivertli takımın kalesini koruyan 29 yaşındaki milli file bekçisi Volkan Babacan, 17 lig maçında kaleyi koruyan isim oldu. 3 mücadelede rakibine gol fırsatı vermeyen deneyimli file bekçisi, forma giydiği 17 mücadelede kalesinde 18 gol gördü.
GALATASARAY
Sarı-kırmızılıların başarılı file bekçisi Fernando Muslera, 17 lig maçında da Galatasaray kalesini korudu. Toplam 1530 dakika sahada kalan Muslera, 5 maçta filelerin havalanmasına izin vermedi. Uruguaylı kaleci, ilk yarıda kalesinde 22 gol gördü.
FENERBAHÇE
Sezon başında Fenerbahçe kadrosuna katılan Carlos Kameni, ilk yarıda Volkan Demirel ile forma rekabeti içerisine girdi. Sarı-lacivertlilerde ligin ilk yarısında oynanan 17 karşılaşmanın 6'sında forma şansı bulan Kameni, sahada kaldığı 6 mücadelenin 1'inde kalesini gole kapatabildi. Toplam 540 dakika sahada kalan Kamerunlu eldiven, kalesinde 7 gol gördü. Sarı-lacivertlilerin bir diğer file bekçisi Volkan Demirel ise ilk yarıda 11 kez forma şansı bulurken, 3 mücadelede kalesinde gole izin vermedi. Milli futbolcu, 11 maçta toplam 990 dakika sahada kalırken, 12 gol yedi.
BEŞİKTAŞ
Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabri, ligde oynanan 17 maçın tamamında forma şansı buldu. Siyah-beyazlılarda yükselen grafiği ile dikkat çeken İspanyol eldiven, kalesini 6 maçta gole kapatırken, ligin ilk devresinde toplam 1530 dakika sahada kaldı. Siyah-beyazlı kaleci ilk yarıda 16 gol yedi.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:04
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Valbuena söz verdi
Toplam 3
Yorum
ayhan_a Ekici 'nin bir kez daha sakatlanması halinde takımdan gönderilmesi gerekir. İnanın onu alacak bu büyüklükte başka bir kulüp bulamaz.
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Lassana Diarra bombası!
Toplam 7
Yorum
DROGBA Korktuğunuzu bu kadar belli etmeyin yahu,tamam söz az atacağız ;) ondan sonra siz kadıköye çıkamayacaksınız:D
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Aslan'a Brezilyalı sol bek
Toplam 6
Yorum
İLK HEDEF K.ASAMOAH yerli sol bek yoktur hasan ali ismail köybaşı falan bunlar fenerin hırsından dolayı menejerlerin oyuncularla bir olup attığı büyük kazıklrdr
Süper Lig'de zirvenin en istikrarlısı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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