Süper Lig'de zirvenin en istikrarlısı...

MEDİPOL

Süper Lig'in 2017-2018 sezonunda ilk devre Osmanlıspor - T.M. Akhisarspor mücadelesi ile noktalandı. Geride kalan 17 haftalık süreçte ligin ilk 4 sırasında bulunan Medipol Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta kaleciler en istikrarlı mevkiiler oldu.Süper Lig'in ilk devresini lider tamamlayan Medipol Başakşehir'de en çok sahada kalan mevkii kaleci oldu. Turuncu-lacivertli takımın kalesini koruyan 29 yaşındaki milli file bekçisi Volkan Babacan, 17 lig maçında kaleyi koruyan isim oldu. 3 mücadelede rakibine gol fırsatı vermeyen deneyimli file bekçisi, forma giydiği 17 mücadelede kalesinde 18 gol gördü.Sarı-kırmızılıların başarılı file bekçisi Fernando Muslera, 17 lig maçında da Galatasaray kalesini korudu. Toplam 1530 dakika sahada kalan Muslera, 5 maçta filelerin havalanmasına izin vermedi. Uruguaylı kaleci, ilk yarıda kalesinde 22 gol gördü.Sezon başında Fenerbahçe kadrosuna katılan Carlos Kameni, ilk yarıda Volkan Demirel ile forma rekabeti içerisine girdi. Sarı-lacivertlilerde ligin ilk yarısında oynanan 17 karşılaşmanın 6'sında forma şansı bulan Kameni, sahada kaldığı 6 mücadelenin 1'inde kalesini gole kapatabildi. Toplam 540 dakika sahada kalan Kamerunlu eldiven, kalesinde 7 gol gördü. Sarı-lacivertlilerin bir diğer file bekçisi Volkan Demirel ise ilk yarıda 11 kez forma şansı bulurken, 3 mücadelede kalesinde gole izin vermedi. Milli futbolcu, 11 maçta toplam 990 dakika sahada kalırken, 12 gol yedi.Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabri, ligde oynanan 17 maçın tamamında forma şansı buldu. Siyah-beyazlılarda yükselen grafiği ile dikkat çeken İspanyol eldiven, kalesini 6 maçta gole kapatırken, ligin ilk devresinde toplam 1530 dakika sahada kaldı. Siyah-beyazlı kaleci ilk yarıda 16 gol yedi.