 Süper Lig'de zirvenin en istikrarlısı... – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    Süper Lig'de zirvenin en istikrarlısı...

    Süper Lig'de zirvenin en istikrarlısı...

    Süper Lig’de 2017-2018 sezonunun ilk yarısı sona erdi. 17 hafta sonunda ilk 4'te bulunan takımların en çok sahada kalan mevkiileri ise file bekçileri oldu.

    Süper Lig'in 2017-2018 sezonunda ilk devre Osmanlıspor - T.M. Akhisarspor mücadelesi ile noktalandı. Geride kalan 17 haftalık süreçte ligin ilk 4 sırasında bulunan Medipol Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta kaleciler en istikrarlı mevkiiler oldu.

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
    Süper Lig'in ilk devresini lider tamamlayan Medipol Başakşehir'de en çok sahada kalan mevkii kaleci oldu. Turuncu-lacivertli takımın kalesini koruyan 29 yaşındaki milli file bekçisi Volkan Babacan, 17 lig maçında kaleyi koruyan isim oldu. 3 mücadelede rakibine gol fırsatı vermeyen deneyimli file bekçisi, forma giydiği 17 mücadelede kalesinde 18 gol gördü.

    GALATASARAY
    Sarı-kırmızılıların başarılı file bekçisi Fernando Muslera, 17 lig maçında da Galatasaray kalesini korudu. Toplam 1530 dakika sahada kalan Muslera, 5 maçta filelerin havalanmasına izin vermedi. Uruguaylı kaleci, ilk yarıda kalesinde 22 gol gördü.

    FENERBAHÇE
    Sezon başında Fenerbahçe kadrosuna katılan Carlos Kameni, ilk yarıda Volkan Demirel ile forma rekabeti içerisine girdi. Sarı-lacivertlilerde ligin ilk yarısında oynanan 17 karşılaşmanın 6'sında forma şansı bulan Kameni, sahada kaldığı 6 mücadelenin 1'inde kalesini gole kapatabildi. Toplam 540 dakika sahada kalan Kamerunlu eldiven, kalesinde 7 gol gördü. Sarı-lacivertlilerin bir diğer file bekçisi Volkan Demirel ise ilk yarıda 11 kez forma şansı bulurken, 3 mücadelede kalesinde gole izin vermedi. Milli futbolcu, 11 maçta toplam 990 dakika sahada kalırken, 12 gol yedi.

    BEŞİKTAŞ
    Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabri, ligde oynanan 17 maçın tamamında forma şansı buldu. Siyah-beyazlılarda yükselen grafiği ile dikkat çeken İspanyol eldiven, kalesini 6 maçta gole kapatırken, ligin ilk devresinde toplam 1530 dakika sahada kaldı. Siyah-beyazlı kaleci ilk yarıda 16 gol yedi.

    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:04
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