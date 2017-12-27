 Ligin en yerlisi Akhisarspor – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    Ligin en yerlisi Akhisarspor

    Ligin en yerlisi Akhisarspor

    Süper Lig'in geride kalan ilk yarısında Türk futbolcuların en fazla süre bulduğu takım, Teleset Mobilya Akhisarspor oldu.

    Ligin 17 haftalık bölümünde Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, 12 farklı Türk futbolcuyu sahaya sürdü. Bu futbolcular, toplamda 8 bin 546 dakika sahada kaldı. Ege temsilcisinde toplam sürenin yüzde 50,77'sini yerli futbolcular değerlendirdi.

    Akhisarspor'u 8 bin 425 dakika sahada kalan Trabzonspor'un 11 Türk futbolcusu takip etti. Bordo-mavili ekipte toplam sürenin yüzde 50,05'ini Türk futbolcular kullandı.

    Teleset Mobilya Akhisarspor ve Trabzonspor'un haricinde başka hiçbir takım yüzde 50'nin üstünde yerli futbolcuya süre tanımadı.

    İki takımın ardından en fazla Türk futbolcunun görev aldığı ekip, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Evkur Yeni Malatyaspor oldu. Doğu Anadolu temsilcisinde 11 farklı Türk futbolcu, toplamda 7 bin 939 dakika süre buldu.

    - En az süre Kasımpaşa'nın yerlilerinde

    Süper Lig'de geride kalan 17 haftada en az Türk futbolcuya Kasımpaşa şans verdi.

    Sezonun ilk yarısında lacivert-beyazlı formayı 6 Türk futbolcu terletti. Bu oyuncular, toplamda 2 bin 938 dakika sahada kaldı.

    Kasımpaşa'nın ardından yerli futbolcuya az süre veren ekip, Galatasaray oldu. Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile yapılan maça 11 yabancı oyuncu ile çıkarak bir ilki gerçekleştiren sarı-kırmızılı takımda sezonun ilk yarısında 8 Türk futbolcu toplamda 3 bin 70 dakika forma giydi.

    Türk futbolunda "4 Büyükler" olarak adlandırılan takımlardan Fenerbahçe, 5 bin 438 dakika ile 12, Beşiktaş ise 4 bin 868 dakika ile 15. sırada yer aldı.

    - En istikrarlı Türk futbolcular

    Süper Lig'in ilk yarısında sadece 3 Türk futbolcu takımlarının yaptığı tüm maçlarda 90'ar dakika görev aldı.

    Medipol Başakşehir'in milli kalecisi Volkan Babacan, Atiker Konyaspor'un milli file bekçisi Serkan Kırıntılı ile Kasımpaşa'nın deneyimli kalecisi Ramazan Köse, takımlarının ilk yarıda yaptığı 17 maçın tamamında da forma giydi.

    Ligin ilk yarısında en fazla süre alan ilk 10 yerli futbolcu şöyle:

    Futbolcu Takımı Maç İlk 11 Süre
    Volkan Babacan Medipol Başakşehir 17 17 1530
    Serkan Kırıntılı Atiker Konyaspor 17 17 1530
    Ramazan Köse Kasımpaşa 17 17 1530
    Soner Aydoğdu Teleset Mobilya Akhisarspor 17 17 1473
    Umut Bulut Kayserispor 17 17 1471
    Caner Osmanpaşa Teleset Mobilya Akhisarspor 17 17 1440
    Efecan Karaca Aytemiz Alanyaspor 17 16 1440
    Emre Akbaba Aytemiz Alanyaspor 16 16 1439
    Barış Yardımcı Bursaspor 17 17 1416
    Emre Kılınç Demir Grup Sivasspor 17 16 1400

    - Takımlara göre Türk futbolcuların süreleri

    Takımlara göre Süper Lig'in ilk yarısında forma giyen Türk futbolcu sayısı ve aldıkları toplam süre şöyle:

    Takım Yerli futbolcu sayısı Aldıkları süre (Dk.)
    Teleset Mobilya Akhisarspor 12 8546
    Trabzonspor 11 8425
    Evkur Yeni Malatyaspor 11 7939
    Atiker Konyaspor 11 7935
    Kayserispor 8 7004
    Osmanlıspor 10 6758
    Medipol Başakşehir 12 6220
    Aytemiz Alanyaspor 9 6201
    Bursaspor 12 6001
    Demir Grup Sivasspor 11 5850
    Gençlerbirliği 10 5795
    Fenerbahçe 11 5438
    Antalyaspor 11 5232
    Kardemir Karabükspor 9 4885
    Beşiktaş 8 4868
    Göztepe 10 4621
    Galatasaray 8 3070
    Kasımpaşa 6 2938
    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:19
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