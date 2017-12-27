Süper Lig'de kaleler 12 kez şaştı
Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk devresinde kaleler 12 kez şaştı.
Hakem raporlarına göre, Medipol Başakşehir'in liderliğiyle sona eren ligin ilk yarısında 9 takım kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşadı. Ligde kendi kalesine gol perdesini 2. haftada Medipol Başakşehirli savunma oyuncusu Alexandru Epureanu açtı. Moldovalı stoper, 3-1 yenildikleri maçta istem dışı vuruşla Kardemir Karabükspor'un 2. golünü attı.
Futbolcusu en çok kaleyi şaşıran takım ise Trabzonspor oldu. Ters vuruşla atılan 12 golün 4'ünü bordo-mavili futbolcular kaydetti.
Trabzonspor'un Portekizli futbolcusu Joao Pereira, 12. haftada Osmanlıspor ile oynadıkları maçta kendi kalesine 2 gol atma talihsizliğini yaşadı. Müsabakanın son dakikalarında kazanılan penaltıyı gole çeviren ve bordo-mavili takımın sahadan 4-3 galip ayrılmasını sağlayan Burak Yılmaz, Pereira için günün kötü bitmesini engelledi.
Sezonun ilk devresinde Trabzonspor'un diğer talihsiz isimleri ise Mustafa Akbaş ve Okay Yokuşlu oldu. Mustafa, Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1, Okay da Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 yenildikleri maçta kendi ağlarını havalandırdı.
JAHOVİC'İN İLGİNÇ MAÇI
Ligin 6. haftasında yapılan Demir Grup Sivasspor-Göztepe maçına ise Ege temsilcisinin Makedon golcüsü Adis Jahovic damga vurdu.
Jahovic, 3-2 kazandıkları maçta biri kendi kalesine olmak üzere 4 gol attı. Köşe vuruşundan gelen topu kafayla kendi kalesine göndererek ev sahibi takımı 1-0 öne geçiren Jahovic, daha sonra 3 kez rakip fileleri sarsarak taraftarlarının gönlünü aldı.
İLK DEVRENİN ŞANSSIZ SON İSMİ MAİCON
Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Maicon Pereira Roque, 15. haftada yapılan Teleset Mobilya Akhisarspor maçında ters vuruşla topu sarı-kırmızılı ağlarla buluşturdu.
Maicon, sezonun ilk devresinde kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşayan son futbolcu olurken, konuk takım 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Galatasaray, 2-0 geriye düştüğü maçı 4-2 kazanmayı başardı.
Ligin ilk yarısında ayrıca Aytemiz Alanyaspor'dan Mamadou Fofana, Gençlerbirliği'nden Halil İbrahim Pehlivan, Fenerbahçe'den Luis Neto, Atiker Konyaspor'dan Petar Filipovic ve Kardemir Karabükspor'dan Barış Başdaş istem dışı vuruşla rakip takım taraftarlarını sevindirdi.
KALESİNİ ŞAŞIRANLAR
Süper Lig'in 17 haftalık ilk devresinde kendi kalesine gol atan futbolcular, takımları ve gol attıkları maçlar şöyle:
|Hafta
|Futbolcu
|Takımı
|Maç
|2
|Alexandru Epureanu
|Medipol Başakşehir
|Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir
|3
|Mamadou Fofana
|Aytemiz Alanyaspor
|Aytemiz Alanyaspor-Kardemir Karabükspor
|3
|Halil İbrahim Pehlivan
|Gençlerbirliği
|Gençlerbirliği-Fenerbahçe
|4
|Petar Filipovic
|Atiker Konyaspor
|Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor
|6
|Adis Jahovic
|Göztepe
|Demir Grup Sivasspor-Göztepe
|8
|Mustafa Akbaş
|Trabzonspor
|Trabzonspor-Teleset Mobilya Akhisarspor
|9
|Okay Yokuşlu
|Trabzonspor
|Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor
|10
|Luis Neto
|Fenerbahçe
|Fenerbahçe-Kayserispor
|12
|Joao Pereira
|Trabzonspor
|Trabzonspor-Osmanlıspor
|12
|Joao Pereira
|Trabzonspor
|Trabzonspor-Osmanlıspor
|13
|Barış Başdaş
|Kardemir Karabükspor
|Bursaspor-Kardemir Karabükspor
|15
|Maicon
|Galatasaray
|Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:24
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Gunnarsson sürprizi
Toplam 4
Yorum
arsen l. Oğuzhan senede 4-5 maç iyi oynar.BJK için yüktür.Tolgay daha az teknik, ama her maç koşar,mücadele eder.
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Şampiyon Beşiktaş’a geliyorum!
Toplam 8
Yorum
fazkartal Sayemizde diğer takımlar toplama çıkarma öğrendi
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Boş sözleşmeye imzayı atarım!
Toplam 6
Yorum
ruhi mücerret negredo dan daha iyi demba
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