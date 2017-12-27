 Şampiyonluk oranları değişti! İşte favori... – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    Şampiyonluk oranları değişti! İşte favori...

    Şampiyonluk oranları değişti! İşte favori...

    'de 17. hafta maçları sonrası İddaa şampiyonluk oranlarında büyük değişim yaşandı. , , ve Trabzonspor'un oranlarında değişiklik yaşanırken, lider Başakşehir'in oranı sabit kaldı.

    'de şampiyonluk mücadelesi veren , , ve Başakşehir'in 17. haftada aldığı sonuçlar sonrası iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi.

    Deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup edip ilk yarıyı lider tamamlayan Başakşehir'in oranı 3.75'te kalırken, deplasmanda Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ın oranı 3.35'ten 4.00'e yükseltildi.

    Geçen hafta ilk kez şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Fenerbahçe, Atiker Konyaspor deplasmanında takılmasının ardından sarı-lacivertlilerin oranı 2.90'dan 3.25'e çıktı.

    Fatih Terim'in gelişiyle birlikte ilk maçında Göztepe'yi 3-1 geçen Galatasaray'ın 3.10'luk oranı, 2.60'a düşürüldü.

    İŞTE ORANLAR

    Galatasaray: 3.10 > 2.60
    Fenerbahçe: 2.90 > 3.25
    Medipol Başakşehir: 3.75 > 3.75
    Beşiktaş: 3.35 > 4.00
    Trabzonspor: 58.00 > 35.00

    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:52
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