Şampiyonluk oranları değişti! İşte favori...
Süper Lig'de 17. hafta maçları sonrası İddaa şampiyonluk oranlarında büyük değişim yaşandı. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un oranlarında değişiklik yaşanırken, lider Başakşehir'in oranı sabit kaldı.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in 17. haftada aldığı sonuçlar sonrası iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi.
Deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup edip ilk yarıyı lider tamamlayan Başakşehir'in oranı 3.75'te kalırken, deplasmanda Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ın oranı 3.35'ten 4.00'e yükseltildi.
Geçen hafta ilk kez şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Fenerbahçe, Atiker Konyaspor deplasmanında takılmasının ardından sarı-lacivertlilerin oranı 2.90'dan 3.25'e çıktı.
Fatih Terim'in gelişiyle birlikte ilk maçında Göztepe'yi 3-1 geçen Galatasaray'ın 3.10'luk oranı, 2.60'a düşürüldü.
İŞTE ORANLAR
Galatasaray: 3.10 > 2.60
Fenerbahçe: 2.90 > 3.25
Medipol Başakşehir: 3.75 > 3.75
Beşiktaş: 3.35 > 4.00
Trabzonspor: 58.00 > 35.00
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:52
-
Valbuena söz verdi
Toplam 3
Yorum
ayhan_a Ekici 'nin bir kez daha sakatlanması halinde takımdan gönderilmesi gerekir. İnanın onu alacak bu büyüklükte başka bir kulüp bulamaz.
-
Lassana Diarra bombası!
Toplam 7
Yorum
DROGBA Korktuğunuzu bu kadar belli etmeyin yahu,tamam söz az atacağız ;) ondan sonra siz kadıköye çıkamayacaksınız:D
-
Aslan'a Brezilyalı sol bek
Toplam 6
Yorum
İLK HEDEF K.ASAMOAH yerli sol bek yoktur hasan ali ismail köybaşı falan bunlar fenerin hırsından dolayı menejerlerin oyuncularla bir olup attığı büyük kazıklrdr
Şampiyonluk oranları değişti! İşte favori... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.