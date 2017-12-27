Terim, Hasan Şaş'ın ardından iki ismi daha...
Galatasaray'da yeniden göreve gelen Fatih Terim'in yardımcıları da belli olmaya başladı.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:50
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Terim'in yeni hedefi: Samuel Eto'o!
Toplam 7
Yorum
maho gomis ile ligi alt üst eder . bu haber umarim dogrudur eren derdiyokdan hayir gelmez cok net dün gece gene belli etti bizim takim ona fazla
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Fatih Terim o ismin biletini kesti!
Toplam 1
Yorum
maho denayer Gs de oynayacak kapasitede deil zaten aksi olsa ingiltereden talibi cikardi Gs yide hizli istanbul geceleri icin istedi cok net .
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Terim, Hasan Şaş'ın ardından iki ismi daha...
Toplam 2
Yorum
maho hoca hasan sas hayirli olsuna gelsin dedi o konuda bence belirsiz . elmandere kimse yok demez taffarelede ama hasan sas hocada mutlak gelsin
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