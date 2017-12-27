 Terim, Hasan Şaş'ın ardından iki ismi daha... – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    Terim, Hasan Şaş'ın ardından iki ismi daha...

    Terim, Hasan Şaş'ın ardından iki ismi daha...

    Galatasaray'da yeniden göreve gelen Fatih Terim'in yardımcıları da belli olmaya başladı.

    Daha önce Levent Şahin'i teknik ekibe dahil eden Terim, dün de Hasan Şaş ile Florya'da bir araya gelmişti. G.Saray'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan Hasan Şaş'ın da Terim'in ekibinde yer alacağı ifade edildi. Son olarak Fatih hoca, Taffarel ile görüştü. Bir diğer isim ise eski futbolcu Elmander.

    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:50
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