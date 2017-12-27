Terim, Hasan Şaş'ın ardından iki ismi daha...

Daha önce Levent Şahin'i teknik ekibe dahil eden Terim, dün de Hasan Şaş ile Florya'da bir araya gelmişti. G.Saray'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan Hasan Şaş'ın da Terim'in ekibinde yer alacağı ifade edildi. Son olarak Fatih hoca, Taffarel ile görüştü. Bir diğer isim ise eski futbolcu Elmander.