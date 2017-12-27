Galatasaray'da yeni transfer antrenmanda!
TFF 3. Lig 3. Grup temsilcisi Aydınspor 1923'ten Galatasaray'ın altyapısına transfer olan 16 yaşındaki forvet Hasan Gündem, yeni takımıyla İstanbul'da ilk antrenmana çıktı.
Aydın'da geçen sezon profesyonel yapılan ve bu sezon başında 3 maçta forma giyen genç futbolcu, sarı-kırmızılıların altyapısında görev yapacak. Galatasaray'ın izleme ekibinin altyapı maçlarında takip edip beğendiği Hasan, resmi imzayı ocak ayında ara transfer dönemi başlayınca atacak.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:31
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''Yönetimi ibra etmeyeceğiz!''
Toplam 1
Yorum
Aslan NEDEN SECIM 4 AY ÖNCEYE ALINIP KAOS CIKARTILIYOR NORMAL ZAMANINDA YAPILAMIYORMU
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Neden kadroya giremediği belli oldu
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ 90 kg futbolcu mu olur ozan gerçi futbolcu değil ama... fb 8 m verince öyle olduğunu sandılar... ben spor yapmıyorum 90 kg yim yuhhh
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Kaan’a Terim ayarı!
Toplam 4
Yorum
BEŞİKTAŞ bu sözleşmesi devam eden bir oyuncu için suçtur ! kulübü eğer gerçekliği varsa ve şikayet ederse gs ceza gelir ! türkiye değil orası !
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