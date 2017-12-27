 Galatasaray'da yeni transfer antrenmanda! – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    Galatasaray'da yeni transfer antrenmanda!

    Galatasaray'da yeni transfer antrenmanda!

    TFF 3. Lig 3. Grup temsilcisi 'ten Galatasaray'ın altyapısına transfer olan 16 yaşındaki forvet Hasan Gündem, yeni takımıyla İstanbul'da ilk antrenmana çıktı.

    Aydın'da geçen sezon profesyonel yapılan ve bu sezon başında 3 maçta forma giyen genç futbolcu, sarı-kırmızılıların altyapısında görev yapacak. Galatasaray'ın izleme ekibinin altyapı maçlarında takip edip beğendiği Hasan, resmi imzayı ocak ayında ara transfer dönemi başlayınca atacak.

    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:31
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