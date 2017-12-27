Fatih Terim'in transfer listesi hazır!
Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlanıyor. Teknik direktör Fatih Terim, başkan Dursun Özbek'e bir liste sunacak.
Yaklaşan transfer dönemi öncesi Galatasaray'da çalışmalar yoğunlaştı.
Teknik direktör Fatih Terim, Başkan Dursun Özbek ile bir araya gelerek takımda düşünmediği oyuncuların listesini verecek. Terim, takviye yapılmasını istediği bölgeleri de Özbek ile konuşarak ikinci yarıya daha güçlü bir kadro ile girmenin hesaplarını yapıyor.
Bucaspor mücadelesinde Ryan Donk'un performansını beğenen Terim, Hollandalı oyuncuyla ilgili kararını Antalya kampında verecek. Fernando'nun yaşadığı sakatlık sonrası orta sahada alternatifleri belirlemeye başlayan Terim, Donk'un takıma katkı sağlayabileceğini düşünüyor.
Tarık, Carrasso, Emrah Başsan ve Umut Gündoğan hakkında olumsuz rapor vermesi beklenen deneyimli teknik adamın, altyapıdan 4-5 oyuncuyu da Antalya'ya götüreceği öğrenildi.
Ntv Spor'un haberine göre; Transfer için ilk hedefin sol bek olması yönünde rapor sunacak olan Fatih Terim, geniş bir listeyi başkan Özbek ile paylaşacak. Sol açık ve forvet arkasında da takviyeye ihtiyaç olduğu düşünülürken, kadroda bulunan oyunculara teklif gelmesi halinde takas formülünün de devreye sokulabileceği belirtildi.
Terim'in özellikle milli takımda yakından tanıdığı Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan ve Emre Mor gibi genç oyunculara yönelebileceği gelen haberler arasında. Kiralık olarak teklif sunup, kadrodaki yerli oyuncu kalitesini arttırmayı düşünen sarı kırmızılılar, gerçekleşecek transfer toplantısından sonra resmi girişimlere başlayacak.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:55
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Gunnarsson sürprizi
Toplam 9
Yorum
bjk advers Oğuzhan en son Sivas maçında oyuna girdiğinde hiçbir varlık gösteremedi kendiside Beşiktaş'ı kafasında bitirmiş durumda BİTİRMESEde NE YAZAR
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Galatasaray'a sürpriz başkan adayı!
Toplam 4
Yorum
ASLAN PENÇESİ 1905 GELECEK BAŞKANIN CEBİ KABARIK OLACAK,DİSİPLİNLİ OLACAK,ÖZEL UÇAĞI BİLE OLACAK.ÇÜNKÜ İHTİYAÇ BU.HER İNSANI ALIP İSMİM DUYULSUN DENİLMİYECEK.
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte favori...
Toplam 2
Yorum
fffffffsds yav he he he
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