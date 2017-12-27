Sarı kırmızılı kulüpteki görevine son verilmesi sonrası Türkiyeden ayrılırken kısa bir açıklama yapan Tudor bu kez yaşadıklarıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'daki deneyimini "ilginç" olarak nitelendiren Tudor, Türkiye'de geçirdiği zaman diliminde sarı kırmızılı ekiple zor bir tecrübe yaşadığını sözlerine ekledi.

Ligin başlangıç bölümünde seri yakalamaları sonrası 8 puanlık fark yarattıklarını fakat Trabzonspor ve Başakşehir gibi zorlu rakiplere kaybetmelerinin ardından taraftarların istifasını istemeye başladıklarını da ifade eden Tudor "Taraftarlar mutsuz ve öfkeliydi ama o sırada ligde liderdik" şeklinde konuştu.







Görevinden alınmasıyla ilgili olarak da bilinmeyenleri anlatan Hırvat teknik adam "Dursun Özbek ben ayrılırken hiç anlam veremediğim bir şey söyledi: 'Burası Türkiye. Burada böyle şeyler olabiliyor.' Bu konuda tek söyleyebileceğim şey bu. Sanıyorum ki hem kendisi hem de yönetimi bu konuda büyük baskı altındaydı ve başka seçeneği kalmamıştı" dedi.



"TERİM POSTERLERİNİ GÖRÜNCE..."



Hırvat teknik adam Fatih Terim'le ilgili konuşmak istemediğini belirtirken, "Hajduk'ta oynamış, Juventus'ta oynamış biri olarak birçok krizin içinden geçtim. Ama böyle durumlarda hedef sadece bir adam olmazdı, burada hoca hedefti. Oyuncuların adı bile geçmiyordu. Taraftarların arasında Terim posterlerini görünce şaşkınlığa uğradım. Tesislere de Terim posterleri yapıştırmışlardı" ifadeleriin kullandı.