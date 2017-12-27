Galatasaray'la yollaının ayrılması sonrası ülkesinde verdiği röportajda bilinmeyenleri anlatan Igor Tudor, gelecekte Türkiye'ye geri dönebileceğini söyledi.
Sarı kırmızılı ekipteki görevine son verilmesinin ardından ilk kez konuşan Tudor, geleceği hakkında planlarını ve merak edilenlenleri anlattı.
İşte Tudor'un geleceği hakkındaki sözleri:
"15 milyon insanın yaşadığı devasa bir metropolde, yıldız oyuncuları bulunan ve zorlu, güzel bir ligde mücadele eden bir takım yönettim. Benim açımdan unutulmaz bir tecrübe oldu. Galatasaray'da geçirdiğim süre zarfında çok şey öğrendim. Hatalar yaptım, doğru kararlar aldım...
Şu anda kafamda tek şey var, o da ailemle vakit geçirmek. Tatil yapmak her zaman güzeldir. İş konusuna gelince: 3 teklif aldım ama çalışacağım takımı seçme konusunda acele etmek istemiyorum. Yaptığım işi seviyorum. Her teknik adam Real Madrid ya da Barcelona'yı yönetmek ister elbette, fakat ben iş yaparken eğlenmesini bilen biriyim. Olay yalnızca büyük takımların, büyük sözleşmelerin peşinde koşmak değil... İleride teklif gelirse Türkiye'ye dönebilirim. Güzel bir ülke, ligdeki futbol kaliteli, statlar ve atmosfer muazzam. özellikle İstanbul harika bir şehir. Yani benim gibi birisi için çalışma konusunda fazlasıyla motivasyon mevcut."
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:33
-
Aboubakar'a Madrid kancası!
Toplam 1
Yorum
hakan 2-3 milyon için elimizden uçtu gitti adam. ah fiko ah!
-
Beşiktaş kupada avantaj peşinde!
Toplam 1
Yorum
bjk advers Takımda forma şansı fazla bulamayan oyuncuların sayı olarak çok olduğu bir kadro ile çıkılmalıdır diye düşünüyorum doğru olan bu olmalı !
-
Lig lideri Başakşehir'e kupa darbesi!
Toplam 2
Yorum
lazengineer Giresunspor iyi oynadı 3-0 olana dek hakem iyiydi ancak sonrasında kötü yönetmeye başladı başakşehirin gol öncesinde faul yoktu kesinlikle
Tudor: "Türkiye'ye dönebilirim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.