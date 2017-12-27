 Tudor: "Türkiye'ye dönebilirim" – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    : "'ye dönebilirim"

    Tudor: "Türkiye'ye dönebilirim"

    'la yollaının ayrılması sonrası ülkesinde verdiği röportajda bilinmeyenleri anlatan Igor , gelecekte 'ye geri dönebileceğini söyledi.

    Sarı kırmızılı ekipteki görevine son verilmesinin ardından ilk kez konuşan , geleceği hakkında planlarını ve merak edilenlenleri anlattı.

    İşte Tudor'un geleceği hakkındaki sözleri:

    "15 milyon insanın yaşadığı devasa bir metropolde, yıldız oyuncuları bulunan ve zorlu, güzel bir ligde mücadele eden bir takım yönettim. Benim açımdan unutulmaz bir tecrübe oldu. 'da geçirdiğim süre zarfında çok şey öğrendim. Hatalar yaptım, doğru kararlar aldım...



    Şu anda kafamda tek şey var, o da ailemle vakit geçirmek. Tatil yapmak her zaman güzeldir. İş konusuna gelince: 3 teklif aldım ama çalışacağım takımı seçme konusunda acele etmek istemiyorum. Yaptığım işi seviyorum. Her teknik adam ya da 'yı yönetmek ister elbette, fakat ben iş yaparken eğlenmesini bilen biriyim. Olay yalnızca büyük takımların, büyük sözleşmelerin peşinde koşmak değil... İleride teklif gelirse 'ye dönebilirim. Güzel bir ülke, ligdeki futbol kaliteli, statlar ve atmosfer muazzam. özellikle harika bir şehir. Yani benim gibi birisi için çalışma konusunda fazlasıyla motivasyon mevcut."

    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:33
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