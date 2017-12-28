 Yarsuvat aday olmak zorunda – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Yarsuvat aday olmak zorunda

    Yarsuvat aday olmak zorunda

    20 Ocak’taki seçimi protesto ettiklerini belirten Özdoğan, “Yarsuvat’ı, öğrencisini yola getirmesi için başkan adaylığına davet ediyoruz” dedi

    Galatasaray'ın eski yöneticisi Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, erken seçimi protesto ederek başkan adayı olmayacağını belirterek, eski başkan Duygun Yarsuvat'ı göreve çağırdı. Yarsuvat'a seslenen Özdoğan, "Özbek, Galatasaray'da gizli darbe yapmıştır. Kendisini, öğrencisini doğru yola getirmesi için başkan adaylığına davet ediyoruz. Bu seçim, 4 ay için yapılmalı. 4 ay sonra tekrar seçim yapılmalı" diye konuştu. Ahme t Özdoğan, başkanlığa tekrar seçilmesi halinde Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i mart ayında yapılacak mali genel kurulda ibra etmeyeceklerini dile getirdi. Özdoğan, "Bu konuda tüm hukuksal haklarımızı kullanacağız" dedi.
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:28
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