 Cenk Ergün’e mecburi tatil – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Cenk Ergün’e mecburi tatil

    Cenk Ergün’e mecburi tatil
    Igor döneminde aktif rol üstlenen ve sezon başındaki transferler için büyük çaba harcayan Cenk Ergün, Fatih Terim'in gelişi ile Florya'dan, Türk Telekom Stadı'ndaki kulüp merkezine çekildi. Ayrıca Cenk Ergün'e 22 Aralık itibariyle idari izin verildiği haftaya Cuma gününe kadar izninin devam edeceği bildirildi
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:30
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