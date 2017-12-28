Yeni yıldızlar yolda

Terim ile yeni bir başlangıç yapan ve ligi ikinci sırada tamamlayan, devre arasında eksikleri kapatmak için kolları sıvadı.kapanan tecrübeli çalıştırıcı, hem gidecek hem de yeni alınacak oyuncuları belirleyecek ve bunu rapor halinde Başkansunacak.için ilk hedefin sol bek olmasını isteyen, scout ekibiyle de görüştükten sonra geniş bir listeyiile paylaşacak. Sol açık ve forvet arkasında da takviyeye ihtiyaç olduğu düşünülürken, kadroda bulunan oyunculara teklif gelmesi halindede devreye sokulabileceği belirtildi.özellikle milli takımda yakından tanıdığıvegibi genç oyunculara yönelebileceği belirtiliyor. Kiralık olarak teklif sunup, kadrodaki yerli oyuncu kalitesini arttırmayı düşünen sarıkırmızılılar, gerçekleşecek transfer toplantısından sonrabaşlayacak.