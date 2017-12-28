Yeni yıldızlar yolda
Tecrübeli hocanın, Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan ve Emre Mor gibi genç isimlere yöneldiği belirtiliyor
KİRALIK FORMÜLÜ
Terim'in özellikle milli takımda yakından tanıdığı Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan ve Emre Mor gibi genç oyunculara yönelebileceği belirtiliyor. Kiralık olarak teklif sunup, kadrodaki yerli oyuncu kalitesini arttırmayı düşünen sarıkırmızılılar, gerçekleşecek transfer toplantısından sonra resmi girişimlere başlayacak.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:05
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Toplam 6
Yorum
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Yorum
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