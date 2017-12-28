 Yeni yıldızlar yolda – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Yeni yıldızlar yolda

    Yeni yıldızlar yolda

    Tecrübeli hocanın, , ve gibi genç isimlere yöneldiği belirtiliyor

    Fatih Terim ile yeni bir başlangıç yapan ve ligi ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, devre arasında eksikleri kapatmak için kolları sıvadı. Florya'ya kapanan tecrübeli çalıştırıcı, hem gidecek hem de yeni alınacak oyuncuları belirleyecek ve bunu rapor halinde Başkan Dursun Özbek'e sunacak. Transfer için ilk hedefin sol bek olmasını isteyen Fatih Terim, scout ekibiyle de görüştükten sonra geniş bir listeyi Özbek ile paylaşacak. Sol açık ve forvet arkasında da takviyeye ihtiyaç olduğu düşünülürken, kadroda bulunan oyunculara teklif gelmesi halinde takas formülünün de devreye sokulabileceği belirtildi.

    KİRALIK FORMÜLÜ
    Terim'in özellikle milli takımda yakından tanıdığı Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan ve Emre Mor gibi genç oyunculara yönelebileceği belirtiliyor. Kiralık olarak teklif sunup, kadrodaki yerli oyuncu kalitesini arttırmayı düşünen sarıkırmızılılar, gerçekleşecek transfer toplantısından sonra resmi girişimlere başlayacak.

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:05
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