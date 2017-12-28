 Mariano müjdesi – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    müjdesi

    Mariano müjdesi
    'da sakatlığı nedeniyle ilk yarının son 2 haftasında forma giyemeyen ve eksikliği ciddi şekilde hissedilen Mariano'dan güzel haber...

    Yoğun bir tedavi programı uygulanan 31 yaşındaki futbolcunun sakatlığını atlattığı ve Antalya'da gerçekleşecek devre arası kampında takımdaki yerini alacağı öğrenildi
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:48
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