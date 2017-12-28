 İlk yolcu Emrah – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    İlk yolcu Emrah

    İlk yolcu Emrah
    Teknik direktör Terim, "Gelenler olacağı gibi gidenler de olacak" ifadesini kullanırken gidecek oyunculardan birinin de Emrah Başsan olduğu ortaya çıktı. Yönetimin Emrah'a kısa bir süre içinde tebliğde bulunması bekleniyor.
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:53
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