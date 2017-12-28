 Donk’a bir şans daha – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Donk’a bir şans daha

    Donk’a bir şans daha
    döneminde gözden düşen Bucaspor maçındaki performansı ile şimdilik 'gönderilecek' futbolcu adayları listesinden çıktı. Terim'in Antalya'da yapılacak kampta tecrübeli futbolcuya bir şans daha vermek istediği bildirildi.
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:59
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