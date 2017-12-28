 Filipe Luis gelmiyor – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    28 Aralık 2017, Perşembe
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    gelmiyor

    Filipe Luis gelmiyor
    Fenerbahçe ve 'ın sol bek transfer gündeminde yer alan Filipe Luis'i kulübü Atletico Madrid devre arasında göndermeme kararı aldı. Kanarya, bu transfer için daha güçlü bir teklif sunmaya hazırlanıyor ancak tecrübeli oyuncunun gelme ihtimali düşük görülüyor.
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:46
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