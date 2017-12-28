 Fener'e çifte Sambacı – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Fener'e çifte Sambacı

    Fener'e çifte Sambacı

    Brezilya’ya giden izleme heyetinin raporunu inceleyen Aykut hoca, Gremio’lu Arthur ve Fluminense’li Wendel’i istedi. Sarı-lacivertli yönetim görüşmelere başladı. Gremio’lu yönetici Zanotta’nın da doğruladığı girişimler ülke basınında da geniş yankı uyandırdı

    'nin scout ekibi geçtiğimiz günlerde Brezilya'ya bir çıkarma yapmıştı. Brezilya'dan dönen izleme kurulunun verdiği raporları inceleyen Aykut Kocaman'ın verdiği rapor sonrası F.Bahçeli iki yönetici Brezilya'nın yolunu tuttu… Buna göre sarılacivertlilerin listesindeki iki orta saha oyuncusunun isimlerin Gremio forması giyen Arthur ve Fluminense'de oynayan Wendel oldukları bildirildi. Fenerbahçe'nin bu ilgisi Brezilya'da da yankı buldu.

    'Görüşme yapıldı'
    Gremio'nun sportif direktörü Andre Zanotta, Esporte Interativo TV'ye yaptığı açıklamada "Barça ile anlaşmadık. Real Madrid de devrede. Arthur'a çok büyük ilgi var. Türkiye'de F.Bahçe de ilgileniyor" dedi. Zanotta "Her an her şey olabilir" diyerek transfere açık kapı bıraktı. Ülke basınında ayrıca F.Bahçe'nin Fluminense ile masaya oturduğu bilgisi de paylaşıldı. 21 yaşındaki Arthur'un piyasa değeri 14, 20 yaşındaki Wendel'in değeri de 7.5 milyon euro civarında.

    Wendel

    Arthur

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:16
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