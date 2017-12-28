Fener'e çifte Sambacı
Brezilya’ya giden izleme heyetinin raporunu inceleyen Aykut hoca, Gremio’lu Arthur ve Fluminense’li Wendel’i istedi. Sarı-lacivertli yönetim görüşmelere başladı. Gremio’lu yönetici Zanotta’nın da doğruladığı girişimler ülke basınında da geniş yankı uyandırdı
'Görüşme yapıldı'
Gremio'nun sportif direktörü Andre Zanotta, Esporte Interativo TV'ye yaptığı açıklamada "Barça ile anlaşmadık. Real Madrid de devrede. Arthur'a çok büyük ilgi var. Türkiye'de F.Bahçe de ilgileniyor" dedi. Zanotta "Her an her şey olabilir" diyerek transfere açık kapı bıraktı. Ülke basınında ayrıca F.Bahçe'nin Fluminense ile masaya oturduğu bilgisi de paylaşıldı. 21 yaşındaki Arthur'un piyasa değeri 14, 20 yaşındaki Wendel'in değeri de 7.5 milyon euro civarında.
Wendel
Arthur
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:16
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte favori...
Toplam 6
Yorum
kara murat galatasaray ilk 8 maçı alır arkadan gelen olur mu? transfer oranları düşmüş bu yüzden ağır favori gs
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Trabzonspor, son şampiyona teslim oldu
Toplam 3
Yorum
TS61 hiç yakışmadı bu futbol.Trabzon için oynamayı geçtim aldığınız paranın hakkını verin bari .Sahada yürümek nedir iki pas yapamazmı bir takım
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Galatasaray'da yeni transfer antrenmanda!
Toplam 5
Yorum
EFELER DİYARI AYDIN İNŞALLAH BİR YERLERE GELİRSİN VE AYDINI HİÇ UNUTMAZSIN
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