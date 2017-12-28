 Hayalim şampiyonluk – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Hayalim şampiyonluk

    Hayalim şampiyonluk

    Fenerbahçe Düşyeri Deneyim Kulübü’nün düzenlediği etkinlikte miniklerle bir araya gelen başkan Yıldırım, yeni yıl dileğini tahtaya yazdı: Şampiyonluk

    Fenerbahçe Başkanı , Fenerbahçe Düşyeri Deneyim Kulübü'nün düzenlediği etkinliğe katıldı. Organizasyona eşi ve kızıyla birlikte giden başkan, basın mensuplarıyla bir süre sohbet ettikten sonra çocukların oyun alanlarını gezdi ve ardından çocuk kulübü üyelerinin sahnelediği tiyatroyu izledi. Yıldırım, gösterinin sonunda çocuklarla pasta kesip fotoğraf çektirdi. Miniklerden tahtaya yeni yıl dileklerini yazmalarını isteyen başkan, sonrasında kendisinin dileğinin sorulması üzerine tahtaya şu cümleyi yazdı: "Şampiyonluk."
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:29
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