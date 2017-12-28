Hiperaktif Ozan!

Milli Takım’ın Hırvatistan ile oynadığı maç sonrası yoğun eleştiri alan Ozan’ın o günden beri psikolojik destek aldığı ve hiperaktivite sorunu olduğu belirtildi

Tiroid hormonlarında sorun olan ve vücutta normal değerine göre azaldığı için kilo verse bile hemen alan Ozan Tufan'ın bir başka sorunu da hiperaktivite. Saha içinde ve dışında zaman zaman dalgınlaşan ve bu yüzden alışılmışın dışında hatalar yapan 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu konuda uzun süredir yardım aldığı kaydedildi. Öze llikle saçını düzelttiği için gol yediğimiz iddia edilen Hırvatistan karşılaşmasından sonra psikolojik destek almaya başlayan Fenerbahçeli futbolcuya "hiperaktivite" teşhisi konmuştu.



Ozan'ın o günden beri bazı davranış alışkanlıklarını değiştirme yoluyla tedavi edildiği ileri sürüldü. Ozan'ın bu konuda oldukça aşama kaydettiği dile getirildi. Bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Ozan ligdeki son 6 karşılaşmada da yedek kulübesinde kalmıştı. Fenerbahçeli taraftarlar bazı maçlardan önce Ozan'ı tribünlere çağırıp destek vermeye çalışmıştı.