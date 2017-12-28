Hiperaktif Ozan!
Milli Takım’ın Hırvatistan ile oynadığı maç sonrası yoğun eleştiri alan Ozan’ın o günden beri psikolojik destek aldığı ve hiperaktivite sorunu olduğu belirtildi
Ozan'ın o günden beri bazı davranış alışkanlıklarını değiştirme yoluyla tedavi edildiği ileri sürüldü. Ozan'ın bu konuda oldukça aşama kaydettiği dile getirildi. Bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Ozan ligdeki son 6 karşılaşmada da yedek kulübesinde kalmıştı. Fenerbahçeli taraftarlar bazı maçlardan önce Ozan'ı tribünlere çağırıp destek vermeye çalışmıştı.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:37
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte favori...
Toplam 6
Yorum
kara murat galatasaray ilk 8 maçı alır arkadan gelen olur mu? transfer oranları düşmüş bu yüzden ağır favori gs
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Trabzonspor, son şampiyona teslim oldu
Toplam 3
Yorum
TS61 hiç yakışmadı bu futbol.Trabzon için oynamayı geçtim aldığınız paranın hakkını verin bari .Sahada yürümek nedir iki pas yapamazmı bir takım
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Galatasaray'da yeni transfer antrenmanda!
Toplam 5
Yorum
EFELER DİYARI AYDIN İNŞALLAH BİR YERLERE GELİRSİN VE AYDINI HİÇ UNUTMAZSIN
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