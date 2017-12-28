Fabio'nun menajerinden Fenerbahçe cevabı
Sarı-lacivertli scoutların Aykut Kocaman’la yaptığı ortak çalışma sonrası ana hedefin 32 yaşındaki sol bek olduğu iddia edilmişti... Kısa süre önce Fabio Santos'un menajerinden Fenerbahçe cevabı geldi.
Kanarya'da teknik direktör Aykut Kocaman, sol bekleri İsmail Köybaşı ve Hasan Ali Kaldırım'ın performanslarından memnun değil ve iddialara göre, buraya mutlaka bir transfer isteyen deneyimli çalıştırıcının listesinde ilk sırada Fabio Santos'un ismi var.
Daha önce Japonya, Meksika ve Fransa Ligleri'nde oynayan 32 yaşındaki futbolcunun fiziki kuvveti ve devamlılığı en büyük artıları. Fenerbahçe'nin gözdesi Fabio Santos'un kulübü Atletico Mineiro ile sözleşmesi ise 2018'in Aralık ayında sona eriyor.
SAKATLIK NE BİLMİYOR
Brezilya ekibi bu sebeple düşük bir bedelle onu göndermeye sıcak bakıyor. Sarı-lacivertlilerin onu liste başı yapmasındaki en büyük etkenlerden biri sakatlık nedir bilmemesi. Son olarak 2011-12 sezonunda 10 maç kaçırdı. Onun dışında sezon başı 40 maçın altına düşmüyor.
Fabio Santos adeta bir çelik kapı... 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu 2017 yılında tam 63 maça çıktı.
MENAJERİNDEN FENERBAHÇE CEVABI GELDİ
Öte yandan, ortaya atılan iddialardan kısa süre sonra Fabio Santos'un menajeri Alvaro Serdeira'dan Fenerbahçe cevabı geldi
Serdeira, Globo Esporte'ye verdiği özel röportajda "Fenerbahçe ve Fabio Santos haberlerini basından öğrendim. Ancak Fenerbahçe'den bize gelen resmi bir teklif olmadı. Fabio Santos, Atletico'da mutlu" ifadelerini kullandı.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:43
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Adaylara 57 milyonluk şok!
Toplam 3
Yorum
suni seyirci gs li yıllardır kombinesi olan bi yakın arkadaşım var geçen sene 1000 liraya yenilediği kombinesini bu sene başında 500 liraya yeniledi
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2 dakika oynadı, 3 talibi var!
Toplam 4
Yorum
hemen Hemen satılmalıdır yoksa elimizde patıcak
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Oğuzhan'a Hollanda'dan jest geldi
Toplam 3
Yorum
sinan baş harfler değildir belki 0-0 skordur
Fabio'nun menajerinden Fenerbahçe cevabı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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