Fabio'nun menajerinden Fenerbahçe cevabı

Kanarya'da teknik direktör Aykut Kocaman, sol bekleri İsmail Köybaşı ve Hasan Ali Kaldırım'ın performanslarından memnun değil ve iddialara göre, buraya mutlaka bir transfer isteyen deneyimli çalıştırıcının listesinde ilk sırada Fabio Santos'un ismi var.



Daha önce Japonya, Meksika ve Fransa Ligleri'nde oynayan 32 yaşındaki futbolcunun fiziki kuvveti ve devamlılığı en büyük artıları. Fenerbahçe'nin gözdesi Fabio Santos'un kulübü Atletico Mineiro ile sözleşmesi ise 2018'in Aralık ayında sona eriyor.



SAKATLIK NE BİLMİYOR

Brezilya ekibi bu sebeple düşük bir bedelle onu göndermeye sıcak bakıyor. Sarı-lacivertlilerin onu liste başı yapmasındaki en büyük etkenlerden biri sakatlık nedir bilmemesi. Son olarak 2011-12 sezonunda 10 maç kaçırdı. Onun dışında sezon başı 40 maçın altına düşmüyor.



Fabio Santos adeta bir çelik kapı... 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu 2017 yılında tam 63 maça çıktı.



MENAJERİNDEN FENERBAHÇE CEVABI GELDİ



Öte yandan, ortaya atılan iddialardan kısa süre sonra Fabio Santos'un menajeri Alvaro Serdeira'dan Fenerbahçe cevabı geldi







Serdeira, Globo Esporte'ye verdiği özel röportajda "Fenerbahçe ve Fabio Santos haberlerini basından öğrendim. Ancak Fenerbahçe'den bize gelen resmi bir teklif olmadı. Fabio Santos, Atletico'da mutlu" ifadelerini kullandı.