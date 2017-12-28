 Valbuena: Hedef 2 kupa – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Valbuena: Hedef 2 kupa

    Valbuena: Hedef 2 kupa
    , tarihine adını yazdırmak istediğini söyledi. Fransız yıldız "Hem ligde hem kupada şampiyon olmak istiyoruz. Hedeflerimize odaklandık. 'den ayrılmayacağım. Her dedikoduya cevap vermem" dedi.
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:26
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