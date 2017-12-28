Fenerbahçe’nin rakibi Madrid

Avrupa Ligi’ndeki temsilcisiz, bugün İspanyol ekibini ağırlayacak. 20.45’te başlayacak mücadele beİn Sports 3’ten yayınlanacak

Tüm kulvarlarda şampiyonluğu hedefleyen F.Bahçe Doğuş, bugün kritik bir sınava çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde İspanyol Real Madrid'i ağırlayacak. Ülker Spor Salonu'nda 20.45'te başlayacak karşılaşmada beİN Sports 3'ten yayınlanacak. Temsilcimiz geride kalan 14 haftada 9 galibiyet, 5 mağlubiyet alırken, Madrid ise 8 kez kazandı, salondan 6 yenilgiyle ayrıldı. Bu arada Fenerbahçe, en son geçen sezonun Dörtlü Finali'nde karşılaştığı rakibini 84-75 mağlup etmişti.