 Fenerbahçe’nin rakibi Madrid – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    ’nin rakibi Madrid

    Fenerbahçe’nin rakibi Madrid

    Avrupa Ligi’ndeki temsilcisiz, bugün İspanyol ekibini ağırlayacak. 20.45’te başlayacak mücadele beİn Sports 3’ten yayınlanacak

    Tüm kulvarlarda şampiyonluğu hedefleyen F.Bahçe Doğuş, bugün kritik bir sınava çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde İspanyol Real Madrid'i ağırlayacak. Ülker Spor Salonu'nda 20.45'te başlayacak karşılaşmada beİN Sports 3'ten yayınlanacak. Temsilcimiz geride kalan 14 haftada 9 galibiyet, 5 mağlubiyet alırken, Madrid ise 8 kez kazandı, salondan 6 yenilgiyle ayrıldı. Bu arada Fenerbahçe, en son geçen sezonun Dörtlü Finali'nde karşılaştığı rakibini 84-75 mağlup etmişti.
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:20
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