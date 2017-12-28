G.Saraylılar da gelsin

Sarı-Lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım, eşi Gonca Yıldırım ve kızı Yaz Yıldırım ile "Fenerbahçe Düşyeri Deneyim Kulübü'nün" etkinliğine katıldı. Yıldırım yaptığı konuşmada "Bütün Fenerbahçeli çocuklar buraya gelsin. Hem Fenerbahçe'yi hem hayatı öğrensinler. Galatasaraylılar da gelsin, diğer takım taraftarları da" ifadelerini kullandı. Keyifli geçen gösterinin sonunda çocuklarla birlikte pasta kesen Aziz Yıldırım, kulübün duvarına "Yeni yıl ülkemize, barış ve kardeşlik getirsin. Fenerbahçe şampiyon olsun" dileğini yazdı.