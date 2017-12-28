G.Saraylılar da gelsin
Sarı-Lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım, eşi Gonca Yıldırım ve kızı Yaz Yıldırım ile "Fenerbahçe Düşyeri Deneyim Kulübü'nün" etkinliğine katıldı. Yıldırım yaptığı konuşmada "Bütün Fenerbahçeli çocuklar buraya gelsin. Hem Fenerbahçe'yi hem hayatı öğrensinler. Galatasaraylılar da gelsin, diğer takım taraftarları da" ifadelerini kullandı. Keyifli geçen gösterinin sonunda çocuklarla birlikte pasta kesen Aziz Yıldırım, kulübün duvarına "Yeni yıl ülkemize, barış ve kardeşlik getirsin. Fenerbahçe şampiyon olsun" dileğini yazdı.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:24
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte favori...
Toplam 6
Yorum
kara murat galatasaray ilk 8 maçı alır arkadan gelen olur mu? transfer oranları düşmüş bu yüzden ağır favori gs
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Trabzonspor, son şampiyona teslim oldu
Toplam 3
Yorum
TS61 hiç yakışmadı bu futbol.Trabzon için oynamayı geçtim aldığınız paranın hakkını verin bari .Sahada yürümek nedir iki pas yapamazmı bir takım
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Galatasaray'da yeni transfer antrenmanda!
Toplam 5
Yorum
EFELER DİYARI AYDIN İNŞALLAH BİR YERLERE GELİRSİN VE AYDINI HİÇ UNUTMAZSIN
G.Saraylılar da gelsin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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