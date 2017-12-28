 G.Saraylılar da gelsin – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    G.Saraylılar da gelsin

    G.Saraylılar da gelsin

    Sarı-Lacivertli kulübün başkanı , eşi Gonca Yıldırım ve kızı Yaz Yıldırım ile " Düşyeri Deneyim Kulübü'nün" etkinliğine katıldı. Yıldırım yaptığı konuşmada "Bütün Fenerbahçeli çocuklar buraya gelsin. Hem 'yi hem hayatı öğrensinler. Galatasaraylılar da gelsin, diğer takım taraftarları da" ifadelerini kullandı. Keyifli geçen gösterinin sonunda çocuklarla birlikte pasta kesen , kulübün duvarına "Yeni yıl ülkemize, barış ve kardeşlik getirsin. Fenerbahçe şampiyon olsun" dileğini yazdı.

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:24
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