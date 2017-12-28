 Josef de Souza 20 milyon euro – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    de Souza 20 milyon euro

    Josef de Souza 20 milyon euro
    Kanarya; WBA'nın sezon başı 12.5 milyon euro önerdiği de Souza'yı satmamıştı. İngiliz temsilcisi teklifini yineledi. Sarı-lacivertliler ise ancak 20 milyon euro'ya bırakabileceklerini söyledi. Çin ekibi Shanghai Shenhua da onu istiyor.
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:56
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