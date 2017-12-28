 Fener’e gel Criscito! – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Fener’e gel !

    Fener’e gel <a href="/index/criscito?id=5ce91f10-a9ab-4a25-8364-a22d2ba40af6" class="" rel="tag">Criscito</a>!

    yönetimi, ’te ile birlikte forma giyen ve Neto’yu sahaya sürdü

    Teknik direktör Kocaman'ın ısrarlı tutumu sonrası sol bek transferi için girişimlere hız veren 'de Domenico seferberliği var. Sarı- Lacivertliler, Rus ekibinin kaptanı olan İtalyan yıldız için şartları zorluyor. Yönetim, son olarak ve Neto'yu devreye soktu.

    FENERBAHÇE'Yİ ÖVDÜLER
    'te ile forma giyen iki futbolcu, İtalyan yıldızla görüşerek "Fener'e gel" baskısı yapıyor. ve Neto'nun Criscito'ya F.Bahçe için övgü dolu ifadeler kullandığı öğrenildi.

    YÖNETİM BU KEZ TOK ALICI!
    F.Bahçe yönetimi bir yandan da 'i ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Criscito için kasasından fazla bir para çıkarmak istemiyor.

    ZENİT 4 MİLYON EURO İSTİYOR
    Rus kulübünün ise ilk görüşmede 4 milyon Euro istediği öğrenildi. , Criscito'yu ikna ederek Zenit'i baskı altına almak istiyor. Yönetim bu için bütün şartları zorlayacak.

    ZENİT'İN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ
    Rus basını, Criscito'nun Zenit'ten gelen yeni sözleşme teklifini geri çevirdiğini yazdı. İtalyan yıldızı ülkesinden de birçok takımın istediği öğrenimdi. (Takvim)
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 08:31
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