Fener’e gel Criscito!
Fenerbahçe yönetimi, Zenit’te Criscito ile birlikte forma giyen Giuliano ve Neto’yu sahaya sürdü
FENERBAHÇE'Yİ ÖVDÜLER
Zenit'te Criscito ile forma giyen iki futbolcu, İtalyan yıldızla görüşerek "Fener'e gel" baskısı yapıyor. Giuliano ve Neto'nun Criscito'ya F.Bahçe için övgü dolu ifadeler kullandığı öğrenildi.
YÖNETİM BU KEZ TOK ALICI!
F.Bahçe yönetimi bir yandan da Zenit'i ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Criscito için kasasından fazla bir para çıkarmak istemiyor.
ZENİT 4 MİLYON EURO İSTİYOR
Rus kulübünün ise ilk görüşmede 4 milyon Euro istediği öğrenildi. Fenerbahçe, Criscito'yu ikna ederek Zenit'i baskı altına almak istiyor. Yönetim bu transfer için bütün şartları zorlayacak.
ZENİT'İN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ
Rus basını, Criscito'nun Zenit'ten gelen yeni sözleşme teklifini geri çevirdiğini yazdı. İtalyan yıldızı ülkesinden de birçok takımın istediği öğrenimdi. (Takvim)
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 08:31
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte favori...
Toplam 6
Yorum
kara murat galatasaray ilk 8 maçı alır arkadan gelen olur mu? transfer oranları düşmüş bu yüzden ağır favori gs
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Trabzonspor, son şampiyona teslim oldu
Toplam 3
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TS61 hiç yakışmadı bu futbol.Trabzon için oynamayı geçtim aldığınız paranın hakkını verin bari .Sahada yürümek nedir iki pas yapamazmı bir takım
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Toplam 5
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EFELER DİYARI AYDIN İNŞALLAH BİR YERLERE GELİRSİN VE AYDINI HİÇ UNUTMAZSIN
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