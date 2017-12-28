Çalhanoğlu savaşı
Alman basını, Milan’da bekleneni veremeyen Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray, Fenerbahçe ve Leverkusen’in resmi girişim yaptığını yazdı. Bild’e göre Leverkusen transferde bir adım önde
ALMANLAR GENİŞ YER VERDİ
Bıld, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Milan'la görüşerek resmi girişimde bulunduğunu belirtti. Fakat Hakan'ın eski kulübü Leverkusen'in transferde bir adım önce olduğunu da okuyucularına duyurdu.
?CİMBOM'UN KOZU TERİM!
Orta alana takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın Terim faktörünü kullanacağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin de bu transfer için ısrarcı olduğu ve önümüzdeki günlerde görüşmelerin hız kazanacağı belirlendi.
TÜRKİYE'YE GELMEYE SOĞUK!
Fakat Alman basını, Hakan Çalhanoğlu'nun Türkiye'ye transfer olmaya pek sıcak bakmadığını öne sürdü. Almanlara göre milli futbolcumuz Leverkusen'e dönmeyi en mantıklı hamle olarak görüyor..
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 07:48
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte favori...
Toplam 6
Yorum
kara murat galatasaray ilk 8 maçı alır arkadan gelen olur mu? transfer oranları düşmüş bu yüzden ağır favori gs
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Trabzonspor, son şampiyona teslim oldu
Toplam 3
Yorum
TS61 hiç yakışmadı bu futbol.Trabzon için oynamayı geçtim aldığınız paranın hakkını verin bari .Sahada yürümek nedir iki pas yapamazmı bir takım
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Galatasaray'da yeni transfer antrenmanda!
Toplam 5
Yorum
EFELER DİYARI AYDIN İNŞALLAH BİR YERLERE GELİRSİN VE AYDINI HİÇ UNUTMAZSIN
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