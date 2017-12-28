 Çalhanoğlu savaşı – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Çalhanoğlu savaşı

    Çalhanoğlu savaşı

    Alman basını, Milan’da bekleneni veremeyen için , ve Leverkusen’in resmi girişim yaptığını yazdı. Bild’e göre Leverkusen transferde bir adım önde

    Ara çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren ve karşı karşıya geldi... Ezeli rakipler, Milan formasını giyen 'nu kadrosuna katmak istiyor. 'nın en önemli yayın organlarından Bild'in haberine göre Leverkusen de transfer için devreye girmiş durumda.

    ALMANLAR GENİŞ YER VERDİ
    Bıld, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Milan'la görüşerek resmi girişimde bulunduğunu belirtti. Fakat Hakan'ın eski kulübü Leverkusen'in transferde bir adım önce olduğunu da okuyucularına duyurdu.

    ?CİMBOM'UN KOZU TERİM!
    Orta alana takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın Terim faktörünü kullanacağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin de bu transfer için ısrarcı olduğu ve önümüzdeki günlerde görüşmelerin hız kazanacağı belirlendi.

    TÜRKİYE'YE GELMEYE SOĞUK!
    Fakat Alman basını, Hakan Çalhanoğlu'nun 'ye transfer olmaya pek sıcak bakmadığını öne sürdü. Almanlara göre milli futbolcumuz Leverkusen'e dönmeyi en mantıklı hamle olarak görüyor..
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 07:48
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