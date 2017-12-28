Köstebek avı başladı!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Florya, haber merkezine dönmüş. Bu iş böyle yürümez." sözlerinin ardından köstebek avı başlattı. Tecrübeli hoca, haber sızdıran kişileri arıyor.
3-0 kazanılan Bucaspor maçından sonra basın toplantısına çıkan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir soruya çok sinirlenmişti. Haşan Şaş'ın Florya ziyareti üzerine, "Hocam, Haşan Şaş yardımcılarınızdan biri mi olacak?" dendi. Bunun üzerine tecrübeli çalıştırıcı, "Hayırlı olsun ziyaretine geldi. Ayrıca böyle bir şey olursa ben haber vereceğimi söylemiştim. Bizden sonra Florya epey değişmiş" yanıtını verdi.
BAĞLANTI YOKLAMASI
Akşam'ın haberine göre; Fatih Terim'in, "Florya, haber merkezine dönmüş. Bu iş böyle yürümez. Bazı şeyler değişecek. Benim dönemimde benden habersiz hiçbir şey dışarı çıkmazdı" açıklamasının sonrasında köstebek avının başladığı öğrenildi. İmparator'un talimatıyla herkesin incelemeye alındığı iddia edildi. Burada görevli kişiler ve bağlantıları araştırılıyor. Sarı-Kırmızılı ekipte, Fatih Terim rüzgarı sadece sahada değil, tesislerde de etkisini göstermeye başladı.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:40
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Yeni yıldızlar yolda
Toplam 3
Yorum
dadas25 KENAN KOSELER. Sanane anadolu akimin sampiyonlugundan ve milli takimi bitiren fatih hoca degil senin tupcu baskanin birseyden anlamiyonuz
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Çalhanoğlu savaşı
Toplam 4
Yorum
muhitttin ne fenere ne gs ya gelmez..gelse Beşiktaş'a gelir..yani avrupada ilk 16 içindeki takıma,zaten fenerin de gs ın parası yok!beleş mezar arıyor
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Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması
Toplam 5
Yorum
muhittin sadece bu ilk yarıda Beşiktaş aleyhine yapılan hakem hataları geçtiğimiz 3yılda FB GS aleyhine yapılan hakem hatalarından çoktur...
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