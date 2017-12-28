 Köstebek avı başladı! – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Köstebek avı başladı!

    Köstebek avı başladı!

    , "Florya, haber merkezine dönmüş. Bu iş böyle yürümez." sözlerinin ardından köstebek avı başlattı. Tecrübeli hoca, haber sızdıran kişileri arıyor.

    3-0 kazanılan Bucaspor maçından sonra basın toplantısına çıkan G.Saray , bir soruya çok sinirlenmişti. Haşan Şaş'ın Florya ziyareti üzerine, "Hocam, Haşan Şaş yardımcılarınızdan biri mi olacak?" dendi. Bunun üzerine tecrübeli çalıştırıcı, "Hayırlı olsun ziyaretine geldi. Ayrıca böyle bir şey olursa ben haber vereceğimi söylemiştim. Bizden sonra Florya epey değişmiş" yanıtını verdi.

    BAĞLANTI YOKLAMASI
    Akşam'ın haberine göre; 'in, "Florya, haber merkezine dönmüş. Bu iş böyle yürümez. Bazı şeyler değişecek. Benim dönemimde benden habersiz hiçbir şey dışarı çıkmazdı" açıklamasının sonrasında köstebek avının başladığı öğrenildi. İmparator'un talimatıyla herkesin incelemeye alındığı iddia edildi. Burada görevli kişiler ve bağlantıları araştırılıyor. Sarı-Kırmızılı ekipte, Fatih Terim rüzgarı sadece sahada değil, tesislerde de etkisini göstermeye başladı.

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Köstebek avı başladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN