 Cenk Gönen dönüyor mu? – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    dönüyor mu?

    Cenk Gönen dönüyor mu?

    ekibi Malaga, Milli kaleci ile yollarını ayırma kararı aldı.

    İspanya ekibi Malaga'da forma giyen ancak yeteri kadar şans bulamayan , İspanyol ekibiyle yol ayrımına geldi.

    İspanyol basınının haberine göre Malaga, kadrosuna bir orta saha, bir de forvet takviyesi yapmaya hazırlanıyor. İspanyol kulübü, kadroda yer açmak için ise Cenk Gönen ile yollarını ayırmak zorunda kalacak.

    'HAYAK KIRIKLIĞI'
    La Liga'da hiç süre alamayan Cenk Gönen'in Malaga'da hayal kırıklığı yarattığı belirtilirken 29 yaşındaki kalecinin, devre arası transfer döneminde takımdan gönderileceği iddia edildi.

    Cenk Gönen, sezon başı transfer döneminde Carlos Kameni'nin Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından 200 bin Euro'ya 'dan Malaga'ya transfer olmuştu.

    G.SARAY'A MI DÖNECEK?
    Öte yandan Galatasaray'da 'in göreve gelmesiyle sezon başında Muslera'nın yedeği olarak transfer edilen Cedrick Carrasco gözden çıkarıldı. Terim'in yabancı kontenjanında yer açmak için Fransız file bekçisi ile yolların ayrılmasına karar verirken, Malaga'dan ayrılacak olan Cenk Gönen'in eski takımı Galatasaray'a dönebileceği ileri sürüldü.

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:16
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