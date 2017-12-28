Cenk Gönen dönüyor mu?
La Liga ekibi Malaga, Milli kaleci Cenk Gönen ile yollarını ayırma kararı aldı.
İspanya La Liga ekibi Malaga'da forma giyen ancak yeteri kadar şans bulamayan Cenk Gönen, İspanyol ekibiyle yol ayrımına geldi.
İspanyol basınının haberine göre Malaga, kadrosuna bir orta saha, bir de forvet takviyesi yapmaya hazırlanıyor. İspanyol kulübü, kadroda yer açmak için ise Cenk Gönen ile yollarını ayırmak zorunda kalacak.
'HAYAK KIRIKLIĞI'
La Liga'da hiç süre alamayan Cenk Gönen'in Malaga'da hayal kırıklığı yarattığı belirtilirken 29 yaşındaki kalecinin, devre arası transfer döneminde takımdan gönderileceği iddia edildi.
Cenk Gönen, sezon başı transfer döneminde Carlos Kameni'nin Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından 200 bin Euro'ya Galatasaray'dan Malaga'ya transfer olmuştu.
G.SARAY'A MI DÖNECEK?
Öte yandan Galatasaray'da Fatih Terim'in göreve gelmesiyle sezon başında Muslera'nın yedeği olarak transfer edilen Cedrick Carrasco gözden çıkarıldı. Terim'in yabancı kontenjanında yer açmak için Fransız file bekçisi ile yolların ayrılmasına karar verirken, Malaga'dan ayrılacak olan Cenk Gönen'in eski takımı Galatasaray'a dönebileceği ileri sürüldü.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:16
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Yeni yıldızlar yolda
Toplam 3
Yorum
dadas25 KENAN KOSELER. Sanane anadolu akimin sampiyonlugundan ve milli takimi bitiren fatih hoca degil senin tupcu baskanin birseyden anlamiyonuz
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Çalhanoğlu savaşı
Toplam 4
Yorum
muhitttin ne fenere ne gs ya gelmez..gelse Beşiktaş'a gelir..yani avrupada ilk 16 içindeki takıma,zaten fenerin de gs ın parası yok!beleş mezar arıyor
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Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması
Toplam 5
Yorum
muhittin sadece bu ilk yarıda Beşiktaş aleyhine yapılan hakem hataları geçtiğimiz 3yılda FB GS aleyhine yapılan hakem hatalarından çoktur...
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