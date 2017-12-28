G.Saray'ı kurtarmak için son 24 saat

Riva'yı, Florya'yı sattı. Kendisi inşaatçı ve otelciyken, Mecidiyeköy'deki Galatasaray Oteli inşaatını bitirmeyi, açmayı ve işletmeyi daha beceremedi. "Banka faizlerinden kurtulmak için borçları azaltmamız lazım" deyip Florya'yı satmıştı. Banka borçları daha da arttı. "Son 14 yılın hesaplarını bağımsız bir yabancı kuruma denetleteceğim" dedi. Denetletti de.. Ama açıklamadı. Kasasında kilitledi. Kendi açığı da mı çıktı, yoksa şantaj malzemesi olarak mı sakladı bilinmez.. Bu konuda hep sustu.