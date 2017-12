G.Saray'ı kurtarmak için son 24 saat

Sporun her alanında Galatasaray, ezeli rakip Fenerbahçe'nin şamar oğlanı oldu. Dursun'dan sonra, sarı-kırmızı ve sarı-lacivert formaların karşı karşıya geldiği, kadın erkek her yaş gurubu, her kategori maçını Fenerbahçe kazanır oldu. Utanmazsa kongrede açıklasın net rakamları.. Ekonomik, sportif bu utanca rağmen, Dursun 3.5 yıl daha kulübün başında kalmak için bir tezgâh daha hazırladı. Baskın seçim.. Ardından can havliyle yapılmış Fatih Terim hamlesi.