Adaylara 57 milyonluk şok!
17 Ocak’tan mayısa kadar Sarı-Kırmızılılar toplam 57 milyonluk borç ödeyecek. Kasada para yok. Duygun Yarsuvat sırf bu sebeple adaylıktan çekildi. Özbek, borcu kendi cebinden karşılayacak.
Sarı-Kırmızılı takımda 20 Ocak'ta yapılacak başkanlık seçimi öncesinde maddi kriz canları fena halde sıkıyor. 17 Ocak'ta ve şubat başında iki ayrı ödeme yapılacak. Bunların toplam bedeli 17 milyon lirayı buluyor. Şubattan mayısa kadar kapatılması gereken borç miktarı ise tam 40 milyon lira. Yani kısa vadedeki fatura 57 milyon lirayı buluyor. G.Saray'da kasa boş ve Dursun Özbek'in bu parayı kendi cebinden ödeyeceği konuşuluyor. Başkanlığı düşünen diğer isimler de bu durumdan haberdar oldu ve büyük şaşkınlık yaşadı.
'2018 MAYIS'I BAMBAŞKA DERT
Hatta Duygun Yarsuvat'ın sırf bu sebeple adaylıktan çekildiği iddia edildi. Dursun Özbek'in sürekli olarak vurguladığı, "2018 Mayıs"ı ise başka bir dert. Eğer bu tarihte G.Saray Sportif AŞ. yine zarar gösterirse toplamda 5 yıl eksi hanede bulunacak. Böyle bir durumda Sportif AŞ.'ye kayyum atanması ihtimali bile var. Yani Sportif AŞ.'deki yöneticiler, Kayyum kanalıyla yönetime girebilecek. Yapılan oylamalarda çıkacak kararlarda, atanan idarecilerin doğal olarak söz hakkı bulunacak. Ortalık karışacak.
SPORTİF BAŞARI MUTLAKA GELMELİ
Başkan Dursun Özbek, sportif başarıya bu yüzden büyük önem veriyor. Çünkü olayın prestijden çok maddi katkısı kulübü rahatlatacak. Galibiyetler ve şampiyonluk primleri haricinde Şampiyonlar Ligi'nden gelecek para da Sarı-Kırmızılılar'a rahat bir hefes aldırabilir. Özbek bu sebeple Terim'i takımın başına getirirken, "Bizi şampiyonluğa taşıyacak tek isim" vurgusunda bulundu. Buradaki cümle sadece camianın mutluluğu değil, ekonomik noktayı da anlatıyordu. (Akşam)
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:10
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Yeni yıldızlar yolda
Toplam 3
Yorum
dadas25 KENAN KOSELER. Sanane anadolu akimin sampiyonlugundan ve milli takimi bitiren fatih hoca degil senin tupcu baskanin birseyden anlamiyonuz
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Çalhanoğlu savaşı
Toplam 4
Yorum
muhitttin ne fenere ne gs ya gelmez..gelse Beşiktaş'a gelir..yani avrupada ilk 16 içindeki takıma,zaten fenerin de gs ın parası yok!beleş mezar arıyor
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Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması
Toplam 5
Yorum
muhittin sadece bu ilk yarıda Beşiktaş aleyhine yapılan hakem hataları geçtiğimiz 3yılda FB GS aleyhine yapılan hakem hatalarından çoktur...
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