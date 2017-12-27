Osmanlıspor, Beşiktaş maçına hazır
Osmanlıspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.
Batıkent Tesisleri'nde yapılan hafif tempolu antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, 5'e 2 top kapma oyununun ardından sprint çalışması yaptı.
Sakatlığı bulunan Koray Altınay, antrenmanda yer almadı. Hazırlıklarını tamamlayan başkent ekibi, öğleden sonra hava yoluyla İstanbul'a gidecek. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:30
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''Yönetimi ibra etmeyeceğiz!''
Toplam 1
Yorum
Aslan NEDEN SECIM 4 AY ÖNCEYE ALINIP KAOS CIKARTILIYOR NORMAL ZAMANINDA YAPILAMIYORMU
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Neden kadroya giremediği belli oldu
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ 90 kg futbolcu mu olur ozan gerçi futbolcu değil ama... fb 8 m verince öyle olduğunu sandılar... ben spor yapmıyorum 90 kg yim yuhhh
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Kaan’a Terim ayarı!
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Yorum
BEŞİKTAŞ bu sözleşmesi devam eden bir oyuncu için suçtur ! kulübü eğer gerçekliği varsa ve şikayet ederse gs ceza gelir ! türkiye değil orası !
Osmanlıspor, Beşiktaş maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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