İşte Beşiktaş'ın Cenk için istediği rakam
Adı İngiliz kulübü Everton ile anılan Cenk Tosun için her gün yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Ada basınının "sağlık kontrolünden geçti" dediği Cenk için, Beşiktaş kulübü "Türkiye'deydi" açıklaması yaptı.
Prensipte Everton'un teklifine evet diyen ve kulüplerin anlaşmasını bekleyen Cenk Tosun için İngiliz basınında dün geceden bu yana yeni iddialar mevcut.
ADA BASINI ÖNCE ANLAŞMAYA VARILDIĞINI VE SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİĞİNİ YAZDI...
Önce The Guardian gazetesi muhabiri sosyal medya hesabından Everton'un Beşiktaş ile 25 milyon Sterlin'e anlaşmaya vardığını yazarken, The Sun gazetesi de Cenk Tosun transferinin bittiğini ilan etti. Hatta The Sun gazetesi, Cenk'in İngiltere'ye gelerek sağlık kontrolünden geçtiğini de yazdı. Diğer medya organlarında da Cenk ile Everton arasındaki sözü edilen protokolün Noelden bir gün sonra yapılan 'Boxing Day' yani Boks Günü'nde (26 Aralık Salı) imzalandığı haberleri yer aldı.
KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMADA "CENK TÜRKİYE'DEYDİ" DENDİ
Kulüpten alınan bilgilere göre ise Cenk Tosun dün Türkiye'de idi, bugün de Türkiye'de ve Everton ile şu an için herhangi bir şekilde anlaşma sağlanmadı.
ORMAN 30 MİLYON EURO'YA SATMAK İSTİYOR
Ancak Cenk'i 20 milyon Euro'ya satmayacağını 4 gün önce bir kez daha açıklayan Fikret Orman'ın; rakamın 30 milyon seviyelerinde olması durumunda oyuncunun da gitme isteğini dikkate alarak bu transfere onay vereceği en çok konuşulan konu. Bu transfer süreci olumlu veya olumsuz kesin olarak sonuçlanıncaya kadar Everton - Beşiktaş - Cenk Tosun üçgenindeki iddiaların her gün süreceği kesin gibi görünüyor.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:29
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İlk yarıda iki farklı Trabzonspor
Toplam 1
Yorum
Ercan Sosa Sosa ne yapıp edip onu takıma monte etmeliyiz adam Ligimizin üzerinde
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Çalımbay rest çekti: Gidebilir
Toplam 4
Yorum
Ercan Bu Castillo ancak halı sahada top oynayabilir.bizim ne edip edip Sosa yı takıma monte etmeliyiz.elimizdeki en yetenekli oyuncu o
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Tudor'un yeni takımı Süper Lig'den!
Toplam 6
Yorum
ADALET Bence robot susiçten daha iyi olur.Adamda hırs var.Oyun oynanırken oyuna müdahale edebiliyor.Takıma biraz disiplin gelir.
İşte Beşiktaş'ın Cenk için istediği rakam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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