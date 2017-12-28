 İşte Beşiktaş'ın Cenk için istediği rakam – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    İşte 'ın Cenk için istediği rakam

    İşte Beşiktaş'ın Cenk için istediği rakam

    Adı İngiliz kulübü Everton ile anılan için her gün yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Ada basınının "sağlık kontrolünden geçti" dediği Cenk için, kulübü "'deydi" açıklaması yaptı.

    Prensipte Everton'un teklifine evet diyen ve kulüplerin anlaşmasını bekleyen için İngiliz basınında dün geceden bu yana yeni iddialar mevcut.

    ADA BASINI ÖNCE ANLAŞMAYA VARILDIĞINI VE SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİĞİNİ YAZDI...
    Önce gazetesi muhabiri sosyal medya hesabından Everton'un ile 25 milyon Sterlin'e anlaşmaya vardığını yazarken, gazetesi de Cenk Tosun transferinin bittiğini ilan etti. Hatta The Sun gazetesi, Cenk'in 'ye gelerek sağlık kontrolünden geçtiğini de yazdı. Diğer medya organlarında da Cenk ile Everton arasındaki sözü edilen protokolün Noelden bir gün sonra yapılan 'Boxing Day' yani Boks Günü'nde (26 Aralık Salı) imzalandığı haberleri yer aldı.

    KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMADA "CENK TÜRKİYE'DEYDİ" DENDİ
    Kulüpten alınan bilgilere göre ise Cenk Tosun dün 'de idi, bugün de Türkiye'de ve Everton ile şu an için herhangi bir şekilde anlaşma sağlanmadı.

    ORMAN 30 MİLYON EURO'YA SATMAK İSTİYOR
    Ancak Cenk'i 20 milyon Euro'ya satmayacağını 4 gün önce bir kez daha açıklayan 'ın; rakamın 30 milyon seviyelerinde olması durumunda oyuncunun da gitme isteğini dikkate alarak bu transfere onay vereceği en çok konuşulan konu. Bu süreci olumlu veya olumsuz kesin olarak sonuçlanıncaya kadar Everton - Beşiktaş - Cenk Tosun üçgenindeki iddiaların her gün süreceği kesin gibi görünüyor.

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:29
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